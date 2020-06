Podívejme se na Spartu: poslední květnovou neděli hrála v Karviné, ve středu hostila Teplice a už v sobotu dřela ve vršovickém Ďolíčku proti Bohemians. Všechny tři mače vyhrála, ale hlavně v úporné bitvě proti klokanům bylo znát, že fyzických sil není na rozdávání. To se ostatně negativně odrazilo i na předváděné hře.

„Fyzicky to bylo na hraně,“ přiznal kapitán Bořek Dočkal. Duely s Bohemkou bývají vždy hodně běhavé a tvrdé. S počtem naběhaných kilometrů klesala přesnost na kopačkách Letenských. „Ale máme tři body, dá nám to trochu klidu a máme o den víc na přípravu. To udělá hrozný rozdíl,“ dodal Dočkal.

Regenerace je klíčová

Ano, každý den bez zápasu se teď počítá dvojnásob. Jak vlastně můžou hráči dobít baterky? „Musíme se po každém zápase pořádně zregenerovat. Vyklusat se, jezdit na kole,“ popsal Martin Frýdek, jedna z opor Sparty. Mladší borci, kteří tolik nenastupují v základní sestavě, jsou v tomhle směru ve výhodě - sil mají na rozdávání. „Dá se to zvládnout,“ uculuje se teprve šestnáctiletý talent Adam Karabec.

Mistrovská Slavia měla před nedělním mačem s Plzní víc volna než Sparta, předchozí duel absolvovala v úterý. A bylo to znát, rivaly ze západu Čech předčila díky pohybu a rychlosti. Z kabiny sešívaných zní, že náročnější rozpis zápasů jim sedí. Mají s tím ostatně zkušenosti z působení v evropských pohárech.

„Mělo by nám to být úplně jedno. Do všech zápasů musíme jít na sto procent, nemůžeme se moc ohlížet na to, jestli hrajeme jednou nebo dvakrát za týden. Naopak nám možná víc vyhovuje, když víc hrajeme na úkor tréninku. Tempo dvou zápasů za týden pro nás není žádná hrůza,“ vylíčil záložník Petr Ševčík.

Široký kádr pomáhá

V těchto týdnech jsou v centru pozornosti víc než kdy jindy zdravotnické týmy jednotlivých klubů. Léčí bolístky, urychleně dávají do kupy pochroumané údy. „Pro mě jsou nejlepší hráči zápasu naši fyzioterapeuti a maséři,“ pochvaloval si po utkání s Plzní slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Podobně to vidí také jeho kolega Luděk Klusáček, který trénuje své „klokaní“ svěřence jen dvě stanice tramvají od Edenu. Hlavní stratég Bohemians čelí bleskurychlému sledu zápasů rotováním hráčů v sestavě. Díky dlouhé pauze se zelenobílým uzdravili marodi a Klusáček má k dispozici široký kádr.

„Bylo to díky skvělé práci lékařů i kondičního trenéra,“ řekl kouč Bohemians. „Konkurence v mužstvu nám prospívá. Je tam hodně nespokojených, kteří by nejradši chtěli hrát pořád. Na rovinu říkám, že nám ten nabitý program nevadí,“ dodal Klusáček. Jiná věc je, zda jsou všechny změny v sestavě ku prospěchu. Proti Spartě to klokanům bez několika opor citelně drhlo.