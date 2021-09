Bývalý trenér londýnského Arsenalu Arsene Wenger působí jako uvážlivý gentleman, jehož důstojné šediny jen podtrhují respekt, kterému se těší ve fotbalovém prostředí. Ve své současné funkci (ve vedení FIFA dostal na starost globální rozvoj kopané) se mu ovšem podařilo sestrojit bombu, která má značně ničivý potenciál.

O co jde? Právě Wenger šel nedávno na veřejnost s plánem pořádat mistrovství světa, tedy nejsledovanější sportovní událost světa, každé dva roky. Záměr opustit tradiční čtyřletý rytmus má hlasitou podporu šéfa FIFA Gianniho Infantina. Fanoušci by se prý dočkali mnohem vydatnější porce „smysluplných zápasů“, jak to nazval Wenger.

Hlavním motivem jsou však samozřejmě peníze. FIFA na posledním MS v roce 2018 vydělala šest miliard dolarů, tedy skoro 130 miliard korun. Ohromující suma. Není divu, že Infantino a spol. by podobnou sumičku rádi inkasovali co nejčastěji.

Evropa a Jižní Amerika proti zbytku světa

Jenže Evropa, tedy srdce světového fotbalu, je ostře proti. „Můžeme se rozhodnout, že na MS nebudeme hrát. A pokud vím, Jižní Amerika to vidí stejně jako my. Takže hodně štěstí,“ vzkázal v The Times poměrně kousavě Aleksander Čeferin, šéf UEFA. V jiném rozhovoru označil záměr FIFA za „bláznovství“ a trval na kategorickém odmítnutí.

Naopak africká i asijská konfederace (které jsou na rozdíl od Evropy silně závislé na přísunu financí od FIFA) jsou údajně pro změnu. Infantino by o revoluci v pořádání MS rád hlasoval už letos v prosinci a je fakt, že z celkem 211 hlasů členských federací má Evropa a Jižní Amerika jen 65, takže mohou být snadno přehlasovány.

Na druhou stranu případný bojkot by ze šampionátu udělal frašku – evropské a jihoamerické celky totiž na MS stále jasně dominují a v dohledné budoucnosti se na tom nic nezmění.

Plán ohrožuje i další sporty

A nejde tady jen o fotbal. Pořádání tak sledované akce každé dva roky by otřáslo celým sportovním kalendářem. Další sporty se (zřejmě oprávněně) bojí, že by v takovém případě přišly o diváky. Tím pádem i o sponzory a příjmy z prodeje televizních práv.

„Nevidím pro tuto novinku sebemenší dobrý důvod. Pro letní sporty je už tak těžké získat patřičný prostor v médiích, navíc fotbalové MS každé dva roky by se dostalo i do konfliktu s olympiádou,“ varoval v listu The Guardian šéf světové atletiky Sebastian Coe.

Podle Wengera by to vypadalo tak, že například v roce 2028 se by se konalo mistrovství světa, o rok později Euro (ano, musel by se změnit jeho termín) a další kontinentální šampionáty po celém světě, v roce 2030 by byl další světový šampionát. Konečným cílem je stav, kdy se každý rok bude hrát velký turnaj. Proto je Evropa zděšena: bity by byly její lukrativní ligové soutěže i miliardová dojná kráva jménem Liga mistrů.

„Nelíbí se mi to. Fotbal by tím přišel o kus své historie. Mistrovství světa je přece tak prestižní právě kvůli tomu, že mezi turnaji tak dlouhá pauza,“ řekl agentuře Reuters hvězdný fotbalista Gareth Bale.

Který názor nakonec převáží?