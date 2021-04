Sparta? Pod Krkonošemi vždycky vzácná návštěva. V letech 1948, 1970 i nedávno

Psal se rok 1948. Za žacléřský fotbal se tehdy významně postavil těžební gigant VUD a do klubu hlavně díky němu přišli z Prahy osobnosti Jaroslav Koubek a Karel Bláha, do té doby hráči AC Sparta! Krátce před tím však oba do Podkrkonoší dorazili ještě coby soupeři.

Pražská Sparta v regionu nejvyšších českých hor odehrála několik památných utkání. | Foto: archiv oddílů

Před dvěma tisícovkami natěšených diváků se v onom roce hrál přátelský zápas mezi nově přejmenovaným VUD Žacléř a právě Spartou. Zmiňovaný Bláha se v brance Pražanů překonával, vstřelit gól mu dokázal pouze domácí Prouza. „Bohužel na utkání nemůžeme zavzpomínat s jeho přímými aktéry. Už jsou ve fotbalovém nebi. Na našich webových stránkách ale duel mapuje celá řada dobových fotografií, stejně tak snímek předzápasového plakátu, který diváky na nevšední utkání zval,“ prozradil Deníku sekretář oddíl Radek Kotyk. Jak Kuřim soužila Masopusta. Klub letos slaví devadesátiny Přečíst článek › Duel mimochodem po poločase 0:2 skončil výsledkem 1:6, když se na vítězství favorita dvěma trefami podílel Ženíšek, po jedné brance přidali Bartoš, Kolman, Bílý a Kruh. Nebyla to samozřejmě jediná návštěva ACS v regionu nejvyšších českých hor. Na Krameria vyzrál Grossmann Možná nejpamátnější souboj Sparta pod Krkonošemi odehrála 8. září roku 1970 v Úpici. Tamní klub se názvem Sparta od letopočtu 1919 sám pyšní a před jednapadesáti lety dostal příležitost změřit s Letenskými síly v Československém poháru. Do východních Čech slavná značka dorazila poté, co domácí celek dokázal v 1. kole vyřadit liberecký Slovan. Soupeře tak nebylo radno podceňovat a tak se sparťané i zachovali. Brankami Urbana, Bartoně a Jozefa Jarabinského soka vyřadili, za domácí přitom při výsledku 1:3 zaznamenal čestný úspěch Grossmann. Jak to vypadalo, když fotbal hráli naši dědové?

V historickém speciálu Deníku se dozvíte, kde narazila Sparta nebo Slavia, kde vyrostly hvězdy a přečtete si příběhy zapomenutých hrdinů. Od středy 17. března až za Velikonoce každý den nový článek. „Utkání bylo tehdy pro celou Úpici mimořádnou sportovní událostí. V předzápase se utkal úpický dorost s náchodským a hosté vyhráli po velmi pěkném výkonu 4:0. Výprava Sparty na stadion dorazila poté, co poobědvala v hotelu Beránek. Dorazil i trenér Karel Kolský, jenž se hned stačil pozdravit se svými bývalými spoluhráči, s nimiž kopal v dresu Úpice o dvacet let dříve,“ vzpomíná dnes na úpické měření sil se Spartou Milan Ježek, tehdejší účastník zápasu v roli diváka. Úpici v utkání vedl kouč Diviš a do hry poslal kádr ve složení Černík – Loukota, Šulitka, Horák – J. Holubec, Řezníček – Oliva, Pacan, Kruliš, Grossmann, Kotrbatý. Sparta pohárový zápas odehrála v sestavě Kramerius – Melichar, Migas, Semenďák – Urban, Fr. Chovanec – Bartoň, Jurkanin, Gögh, Jarabinský, Vrána. Jak již bylo zmíněno, z lavičky hosty vedl Karel Kolský, bývalý hráč Úpice, který si vyzkoušel i reprezentační dres, aby v roce 1959 odešel budovat vojenský tým do pražské Dukly. V Baníku ho nechtěli, v Premier League Vladimír Coufal září Přečíst článek › Za stavu 0:2 se zdál být zápas rozhodnutý. „Jenže pak přišel okamžik, na který čtyři tisícovky přítomných diváků hned tak nezapomněly. Před velkým vápnem Pražanů se dostal míč ke Grossmannovi, který vypálil na branku Krameria takovou ránu, že na ní hostující gólman nestačil ani reagovat. Že inkasoval, zjistil až v okamžiku, kdy se míč vykutálel z branky,“ pamatuje s přispěním psaných vzpomínek Ježek a navíc ještě doplňuje: „Konečný výsledek 1:3 pro hosty zajistila trefa později uznávaného trenéra Jozefa Jarabinského. Když tehdy rozhodčí ukončil zápas, odměnili přítomní diváci snaživý výkon hráčů úpické Sparty potleskem. Zápas nabídl klubu i finanční přínos. Přestože se o peníze ze vstupného dělil s hosty na polovinu, do klubové pokladny to přineslo obnos 10000 korun.“ Ne náhodou si úpická Sparta svoji jmenovkyni pozvala na východ Čech hned několikrát. Staré gardy se tu představily naposledy v letech 1989 a 2009, kdy místní oddíl slavil kulaté výročí vzniku klubu. Hrál s Panenkou, střílel góly za Slavii. Nyní Sadílek sleduje v lize vnuky Přečíst článek › Stejně tak si fotbalová Sparta zahrála přípravný zápas ve Vrchlabí. V době, kdy tu byla naposledy, vypráskala hostitele dvojciferným výsledkem! Staří pánové pak nešetřili ani oddíl z Chvalče, který si je v roce 2012 pozval k oslavám padesáti let (1:9). Při oslavách 30 let zase Kvašňák a spol. remizovali v Mladých Bukách 3:3 (rok 1976). Dvůr se Spartě postavil hned dvakrát Dvě nejslavnější měření sil podkrkonošského klubu se Spartou v 21. století se vztahují vždy k Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem. Hned po historickém postupu do celostátní divize (2004) začal klub z města na Labi sbírat pohárové úspěchy a několikrát po sobě vítal na stadionu pod Hankovým domem špičku prvoligové scény. Po Liberci pražskou Slavii, poté Jablonec, Bohemku, Hradec Králové, dokonce dvakrát dorazila i „železná“ Sparta. V roce 2006, kdy Dvoráci slavili 100 let svého výročí, podlehli Řepkovi, Matušovičovi a spol. 2:5. Spartu tehdy vedl kouč Stanislav Griga a dvěma góly v domácím dresu zazářil útočník Martin Otradovský. Lasota slaví padesátku. V Itálii jsem hrál nejméně a vydělával nejvíc, přiznává Přečíst článek › Sestavy obou mužstev - TJ Dvůr Králové nad Labem: Tomek - Král, Kruliš, Holub, S. Ježek - Kilevník (78. Huňák), Kašajík (71. Židík), Jeník (42. M. Otradovský), Míl - Samek, J. Brendl. AC Sparta Praha: Grigar - Z. Pospěch, Řepka, V. Drobný, Kopic - Kisel, Kóňa, Sylvestre, Matušovič - L. Došek, J. Šimák. Dnešní slova střelce

JAKO PRVNÍ MĚ KOLENEM POZDRAVIL ŘEPKA



„Moc dobře si pamatuji, jak velká u nás panovala nervozita a jaká byla dlouho před dnem zápasu očekávání. Nejen my hráči, ale také naši fanoušci se dlouho těšili až zápas vypukne a až si společně celý sváteční den užijeme. Na stadion pod Hankovým domem tehdy přišlo skoro pět tisícovek diváků a atmosféra byla skvělá. Myslím, že každý fanoušek fotbalu se ten den bavil,“ vzpomíná Martin Otradovský, pro něhož se zmiňované utkání stalo životním zápasem.



„Je to samozřejmě tak. Zápas se Spartou je dodnes největším sportovním zážitkem v mé fotbalové kariéře. Nastoupil jsem do něj přitom až někdy před koncem prvního poločasu. Pamatuji si, že mě hned svým kolenem poslal pozdrav Tomáš Řepka,“ vybavuje se dvorskému kanonýrovi jeden z prvních okamžiků, které v souboji pocítil. Brzy po pauze ale přišly jiné momenty, na které nyní může střelec dohromady sedmi pohárových branek vzpomínat.



Pražská Sparta v regionu nejvyšších českých hor odehrála několik památných utkání.Zdroj: archiv oddílů

„Naštěstí jsem po tom zákroku mohl hrát dál a díky klukům a naší nebojácné hře ve druhém poločase jsem si tak mohl vytvořit úžasnou vzpomínku. Za Dvůr jsem již nastřílel spoustu branek, ale tyto dvě historicky nejúspěšnějšímu týmu v republice jsou přece jen něco víc.“



Góly tehdy druhý nejlepší střelec královédvorské divizní historie vstřelil krátce po sobě. V 57. a 63. minutě jimi snižoval stav na 2:3. V brance byl dnes teplický brankář Tomáš Grigar, na trefy mu přihrávali Petr Samek a bývalý ligový záložník Jan Míl. Zážitek z utkání ani zbylé dvě uklidňující trefy Sparty (Matušovič, Došek) nepokazily.



„Jsem za ten den moc rád, s rodinou a přáteli na tento zážitek občas vzpomínáme,“ dodal Martin Otradovský. Videoodkaz na obě branky Dvora Králové: Zdroj: Youtube O pouhé dva roky později se Sparta ve Dvoře Králové nad Labem představila znovu. Tentokrát tu favorit zvítězil 3:0, když byl znovu výsledek dlouho na vážkách. Trefil se mimo jiné i debutující Václav Kadlec. To hostující sestavu skládal dohromady Vítězslav Lavička. V obou případech svěřenci kouče Čeňka Cellera vypadli s pozdějším vítězem Poháru ČMFS. U příležitosti bádání se podařilo dohledat roky založení všech aktivních oddílů na Trutnovsku:



1906 Dvůr Králové nad Labem, 1909 Úpice, 1920 Žacléř, 1921 Trutnov, Vrchlabí, 1922 Rtyně v Podkrkonoší, 1930 Dolní Kalná, 1932 Poříčí u Trutnova, 1945 Hostinné, 1946 Bernartice, Horní Maršov, Mladé Buky, Staré Buky, Svoboda nad Úpou, Vítězná, 1947 Bohuslavice nad Úpou, Černý Důl, Hajnice, Mostek, Pilníkov, Podhůří, Rudník, Volanov, 1948 Lánov, 1949 Kunčice nad Labem, 1950 Janské Lázně, Libeč, 1951 Bílá Třemešná, 1952 Lampertice, 1962 Malé Svatoňovice, 1968 Kuks, 1969 Prosečné, 1972 Starý Rokytník, 1973 Libotov, 1974 Kocbeře, 1994 Strážné, 2004 Radvanice v Čechách.