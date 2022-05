Plzeň je nejúspěšnějším českým klubem posledních let. Ať už se na to díváte optikou titulů (od roku 2010 jich Viktoria získala šest) nebo přímých výdělků z evropských pohárů (ve stejné době inkasovala zhruba dvě miliardy korun). Nikdo nebyl lepší - ani Slavia, ani Sparta.

Jenže všechno má dvě stránky mince. A platí to i o Plzni. Její stávající majitel Adolf Šádek totiž hledá pro Viktorii nového ženicha. "Rozhodnutí nechci uspěchat," řekl protřelý manažer v zimě exkluzivně pro Deník. Po nečekaném zisku titulu se situace mění.

Sedm důvodů, proč slaví Plzeň. Faktor Bílek, obrana i kanonýr. A vyčichlá Slavia

Ne snad, že by chtěl Šádek klub udržet (na to nemá dost prostředků). Spíš jde o to, že hra o budoucnost dostala novou zápletku. Je velice pravděpodobné, že převzetí fotbalového celku ze Štruncových sadů budou zvažovat i spekulanti.

Důvod? Finance.

Hledání náhrady za Beauguela

Plzeň díky titulu zvýšila svou cenu. Za triumf na domácí scéně vyinkasuje od Ligové fotbalové asociace dvanáct milionů korun, což je zhruba pět procent odhadovaného ročního rozpočtu klubu. Především si ale přiblížila balík milionů v eurech. Postup do skupiny jednoho z evropských pohárů je hodně blízko. A s tím jsou spojené prémie.

"Budu přemýšlet o tom, jaký kádr tady budeme mít," uvedl kouč Michal Bílek, jeden ze strůjců plzeňského zázraku.

Kdo odejde? Dá se tušit, že kanonýr Jean-David Beauguel. Budou prostředky na posily, útočníka? Bylo by to záhodno.

OBRAZEM: Šestý titul. Na příjezd fotbalistů čekaly v Plzni desítky fanoušků

Letní výsledky v předkolech rozhodnou, zda ve městě piva dosáhnou na čtvrtou účast v Lize mistrů v historii. Pokud by se to povedlo, pokladník Viktorie by najednou na účtu viděl minimálně půl miliardy korun navíc. V dalších soutěžích je to méně. Za čtvrtfinále Evropské konferenční ligy přiteče do Edenu zhruba 200 milionů.

Ale zpět na západ: český šampion má jistotu nasazení ve druhém a (případném) třetím předkole. Soupeřem můžou být outsideři: Jerevan, Riga, Helsinky. Ale také Slovan Bratislava nebo Curych. Další týdny tak v kancelářích Plzně moc prostoru na večírky a oslavy nebude. Hraje se o budoucnost.