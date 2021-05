„Strašně si vážím toho, že jsme to zvládli do vítězného konce. Zpočátku to s námi nevypadalo dobře, byli jsme všude pozdě, nedařilo se nám. Naštěstí jsme udrželi nulu a podařilo se nám vyhrát. Bylo to týmové a ubojované vítězství,“ říkal na online tiskové konferenci Ondřej Kolář.

Jak důležité byly vaše zákroky zejména při šanci Falty a proti trestnému kopu Kalvacha?

Kdybychom dostali gól, těžko bychom se dostávali do zápasu. To byl rozdílový moment, že oni svoje šance neproměnili a my jednu ano.

Který z těch zákroků byl těžší?

Při té první šanci to mohl uklidit kamkoliv, já jsem se roztáhl, jak nejvíce jsem mohl. Naštěstí mě trefil a ještě se odrazilo tak, že jsem to mohl chytit. To bylo i o štěstí. Standardku jsem čekal spíš od Aleše Čermáka na moji stranu, konečky prstů jsem to vyrazil.

Jak se cítíte na konci sezony, v níž jste utrpěl nepříjemné zranění hlavy?

Helma až tolik nevadí, ale pocit v masce není ideální, periferně toho moc nevidím. Už se těším až ji po sezoně odložím a budu chytat jen v helmě. Ale i tak prožíváme fantastickou sezonu, nakonec i to zranění mě posílilo. Říkám si, že když jsem přežil takovou ránu, tak už přežiju všechno. Nebojím se tolik. I když tolik netrénuju, jenom chytám zápasy. Naštěstí se mi daří zvládáme to jako tým, je tady skvělá parta.

Vy jste byl u zrodu téhle party, přišel jste hned v první vlně s trenérem Jindřichem Trpišovským. A teď máte na kontě tři tituly a stejný počet pohárů. Co na to říkáte?

Zrovna jsme se o tom s trenérem bavili. Když jsme do Slavie přicházeli, tak jsme v něco takového ani nedoufali. Postupem času začalo všechno fungovat, zapadalo to do sebe, přicházeli další hráči. Strašně si toho vážím. Vyhrát tři tituly po sobě a přidat k tomu tři poháry, je to něco neuvěřitelného. Vždycky na to budu rád vzpomínat.

Znamená to, že už více přemýšlíte o odchodu ze Slavie, k čemuž jste se vždycky stavěl spíš pasivně?

Vždycky jsem říkal, že nenastal správný čas pro odchod ze Slavie, já si to tady pořád užívám. Jsem nadšený, je tady rodinná atmosféra, hrajeme o trofeje. Ale každý hráč má ambice zkusit si zahraničí, abych toho jednou nelitoval. Jsem tomu otevřený, ale je to i o domluvě s trenérem a panem Tvrdíkem. Vděčím jim za hodně, nechci jim vrazit kudlu do zad.

Je to vůbec reálné, leží na stole nějaká nabídka?

Je složitá doba, co se týče financí. Slavia má asi představu, že by za mě mohla dostat víc peněz. Je to o domluvě, i já budu chtít, aby to byla zajímavá nabídka pro klub.