Jaké jsou hlavní důvody toho, proč se Hazard v Madridu neprosadil?

Za jeho sedmiletou misi ve službách Chelsea si ho celý svět zapamatoval jako jednoho z nejlepších hráčů na světě, který svůj tým vedl k jedné trofeji za druhou. S parťáky vybojoval dva ligové tituly, stejný počet prvenství v Evropské lize a také několik pohárových úspěchů.

Popularita ofenzivního středopolaře stoupala každým zápasem. Vysloužil si dokonce nálepku nejlepšího hráče Premier League za sezonu 2014/2015.

S takovou gloriolou přicházel do Realu Madrid, kde se ale totálně zadrhl. Hazard dosud stihl odehrát pouhých 35 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky. Na takové jméno velmi bídná čísla. Nejvíce alarmující je však Belgičanovo herní vytížení.

Problém číslo 1: zranění

Snad největší vinu za špatný průběh madridské služby nesou právě častá zranění. V průběhu dvou let se jich naskytlo hned několik a vždy si Hazard vyslechl ten nejhorší ortel. Dlouhodobá rekonvalescence. A když už to vypadalo, že je vše v pořádku, přišla série dvou až tří po sobě jdoucích zápasů v krátkém časovém období a další zranění bylo na světě.

Nejčastěji laboroval třicetiletý křídelník s kotníkem, který už měl pohmožděný z Anglie. Ve Španělsku však odstartovala divoká série různých nemocí či častých svalových zranění. Těm se prý předejít dalo. Mezi fanoušky se totiž šíří spekulace, že Los Blancos nejsou spokojeni s tréninkovou morálkou Hazarda.

"Už jsou to chronické potíže," glosoval to klubový lékař Kristof Sas.

Naprosto frustrujícím faktem je, že jeho nejdelší šňůra činí pouhých sedm odehraných zápasů v řadě. Od té doby nikdy nezvládl větší porci bez zranění. Teď je opět na marodce, byť už začal s lehkým tréninkem.

"Snad se dá brzy do pořádku. A nejen on," řekl kouč Zinédine Zidane.

Problém číslo 2: životospráva

Každý fotbalista má své sny. Ten Hazardův byl jednou obléct dres slavného Realu Madrid. A dočkal se. Pro dosažení svých cílů udělal vždy absolutně vše. V Chelsea měl neustále něco před sebou, pořád měl pro co pracovat. Avšak jakmile se mu jeho přání splnilo, jako by ze své morálky značně ubral.

Velice zvláštní byl už jeho úvodní rozhovor, kde se v představovacím videu uvedl jako obrovský milovník hamburgerů. A že si je dává poměrně často. Mezi fanoušky Bílého baletu moc nadšení logicky nevzbudil. Zvlášť když pak unikla informace, že na start přípravy dorazil s nadváhou.

A to nebylo vše. Loni v září porušil zákaz svého zaměstnavatele a odjel do Bruselu na sraz reprezentace.

Jenže… „Nebyl v kondici, navíc měl trošku nadváhu,“ poznamenal kouč národního týmu Roberto Martínez.

Vytratilo se i jeho tréninkové tempo, nad nímž žasli trenéři i spoluhráči v Londýně. Někdy to skoro vypadá, že belgickému šikulovi došla motivace k dalšímu posunu.

Problém číslo 3: herní styl

Důležitým faktem, který rozhodně stojí za zmínku, je zcela odlišný herní styl, kterým se prezentuje madridský celek. A nejen to. Hazard si stále nezvykl na celé pojetí La Ligy.

Zatímco v Chelsea byl zvyklý hrát pozici volného hráče, který se mohl pohybovat všude po hřišti, a tvořit tak hru, v Realu je pokaždé přikovaný na levém křídle.

Bílý balet hraje většinu zápasů stylem držení míče, několika přihrávek a pomalého zakládání útoku. Soupeři tak často postaví hluboký blok, do kterého se hráčům, jako je Hazard, jen těžko prosazuje. Výjimkou byl legendární Cristiano Ronaldo, který dokázal přelstít protihráče za jakékoliv situace. Byl to právě Hazard, který byl s jedinečným Portugalcem nejvíce spojován.

Belgickému reprezentantovi nejvíce seděla rychlost Premier League, je to mistr brejkových situací, který potřebuje hrát do otevřené obrany. Jakmile dostane ve Španělsku míč na křídle, má u sebe ihned dva hráče. Šance na rychlou kličku a průchod do vápna je mizivá.

Zidane (klubová legenda, mistr světa z roku 2000, pozn. aut.) nedávno vyzkoušel nové rozestavení 3-4-3, které by mohlo být pro Hazarda malým vykoupením. Čeká ho však ještě dlouhá cesta.

Tedy pokud neodejde jinam. Realu Madrid by to zajisté pomohlo, získal by tím finanční prostředky na transfer jednoho z dvojice Kylian Mbappé – Erling Haaland, který se údajně chystá na léto.

Spekulace na závěr? Chelsea by o Hazarda stála. Mluví se o nabídce ve výši 60 milionů eur.