Fotbalová veřejnost byla už od úterka, kdy se objevily zprávy o odlišném přístupy, v šoku. Slavia má (údajně) devět nakažených covidem-19 a hrát ve Zlíně nebude, Opava eviduje (oficiálně) dvanáct pozitivních a hrát v Liberci bude.

Funkcionáři žhavili telefony a nakonec ve středu po poledni přispěchali hygienici s nečekaným verdiktem. Tým Radoslava Kováče nemá v Liberci nastoupit!

Jenže to už za sebou hráči Opavy měli rozcvičení a čekali na úvodní hvizd… „Sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o tom, že na náš tým bylo vydáno karanténní opatření, jsme se dozvěděli dvacet minut před utkáním,“ oznámil ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

Šéf ligy nezvedl telefon

Činovníci posledního celku tabulky řešili, jak situaci vyřešit.

Sháněli ředitele soutěže Tomáše Bártu. Marně, nedovolali se.

„Ve stejný čas jsme předložili zprávu technickému delegátovi zápasu. Z důvodu, že nemá oficiální informací asi od řídícího orgánu ligy, neshledal důvod utkání nesehrát,“ dodal Rovňan.

Ligová fotbalová asociace (LFA) se o problému dozvěděla pozdě. „Oficiální cestou Opava nepožádala vedení soutěže o odložení zápasu,“ reagoval Štěpán Hanuš, mluvčí LFA.

Docela blázinec, že?

Kromě neregulérnosti (Opava nastoupila s dorostenci) by se mohli vztekat i v Liberci. Zápas s týmem, který má problémy s koronavirem, pochopitelně Slovan zvládl. Vyhrál 2:0. Ale otázkou je, zda se teď nenakazí i někdo pod Ještědem…

Vzpomínka na zápas v Teplicích

„Doba je praštěná. Vidíte, co dělá vláda, která mění svoje rozhodnutí ze dne na den a odvolává to, co schválila a naopak. Staráme se jen o to, co můžeme ovlivnit. Věděli jsme, že má Opava problémy. My jsme je měly v několika zápasech taky, každý se s tím musí vypořádat po svém,“ povídal liberecký trenér Pavel Hoftych.

Ve stejně složité situaci byli Severočeši začátkem listopadu, kdy je ochromil koronavirus. Hygiena nezasáhla, Hoftych byl rád… A zápas v Teplicích se jeho svěřencům povedl. Vyhráli 2:1.

„Do Teplic jsme jeli s torzem mančaftu. Mohli jsme asi žádat o odložení utkání, ale neudělali jsme to hlavně kvůli tomu, aby nevznikl precedens. Opava se zachovala stejně. Věřím, že bude ubývat zápasů, kdy se kvůli karanténě nebude hrát,“ doplnil kouč.

Závěrem maličkost: Slavii komentovat nechtěl - samozřejmě, v kádru má řadu hostů právě z Edenu.