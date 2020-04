Ten den lidé po celé Evropě pozorovali úplné zatmění slunce, v Teplicích ale kromě tohoto úkazu byl k vidění jeden z nejslavnějších fotbalových zápasů historie. Žlutomodří hostili v boji o Ligu mistrů slavnou Borussii Dortmund. Památný duel se bude hrát znovu! Přestože pouze virtuálně, i tentokrát může být významný. Výtěžek z prodeje vstupenek totiž půjde na pomoc teplické nemocnici v boji s koronavirem. Vstupenky se prodávají za 100 korun až do 28. dubna. Ve stejný den uvidí fanoušci 21 let starý zápas na televizní stanici 02.

Teplice - Dortmund 1999 | Foto: archiv klubu

"To utkání s Dortmundem se samo nabízí. V tomto ročníku si připomínáme kulatých 20 let od této památné bitvy o Champions League. Na začátku sezóny vznikla červená sada dresů připomínající utkání v Dortmundu, tu věnujeme po letošním ročníku do charitativní dražby a podpoříme tím aktivity chystaného Nadačního fondu FK Teplice. V souvislosti se současnou nelehkou situací, které všichni čelíme, jsme se rozhodli podobně jako některé další české fotbalové kluby, uspořádat také virtuální domácí zápas na připomenutí tohoto legendárního dvojzápasu a hlavně na pomoc dobré věci,“ vysvětluje ředitel marketingu a PR FK Teplice Martin Kovařík.