Rezervu Slovácka řídil z pozice hlavního kouče Jiří Saňák, který měl k dispozici pouze čtyři hráče širšího kádru ligového týmu. Kromě mladíků Vincoura, Poláška a Vechety nastoupil proti Bzenci také stoper Šimko, jinak nový trenér zkoušel hlavně mladíky. „Měl k dispozici dvě různé jedenáctky. Pro mě to bylo další poznání kluků, kteří zatím působí pozitivně,“ říká Saňák.

S výkonem mužstva ovšem nemohl být až tolik spokojený. I když domácí po gólech Pernici a Barana ve 14. minutě vedli 2:0, další šance nevyužili a po trefě hostujícího kanonýra Kasaly na chvíli vypadli z role.

Domácí snaživému soupeři z nižší třídy odskočili na rozdíl dvou branek na začátku druhé půle, kdy se zblízka hlavou prosadil stoper Suchý. Bzenečtí, kteří Vlčkem v první půli nastřelili břevno, se dál rvali a po dalším zásahu Kasaly skóre snížili na 3:2. Závěrečná půlhodina už žádné převratné momenty nepřinesla, proto si domácí vítězství pohlídali.

1. FC Slovácko B – TJ Slovan Bzenec 3:2



Poločas: 2:1.

Branky: 12. Pernica, 14. Baran, 52. Suchý – 25. a 63. Kasala.

Rozhodčí: Tomanec – Vlk, T. Svoboda.

Diváci: 60.

Bzenec zanechal na Širůchu sympatický dojem. I přes rozpačitý vstup do utkání se soupeři vyrovnal a nakonec byl blízko remíze. „Výsledek beru s nadhledem. Zajímal mě hlavně náš výkon,“ přiznává trenér Slovanu Richard Hrotek.

Mrzí ho, že soupeře dostali na koně vlastní chybou. „Nezačali jsme dobře. A po druhém gólu to vypadalo, že to bude souboj kočky s myší. Pak jsme se srovnali a do poločasu výsledek zkorigovali. S pětadvaceti minutami první půle i celým druhým poločasem jsem byl spokojený. Chtěli jsme hrát odvážně, žádného zaňdoura. Někdy se nám to dařilo víc, jindy méně, ale celkově to nebylo špatné,“ dodal Hrotek.

Bývalý ligový stoper přivezl do Starého Města téměř kompletní tým. Por Bzenec šlo o třetí přípravný duel po pandemii koronaviru. Předtím prohrál ve Staré Říši 0:3 a doma jasně přehrál Bučovice 5:0.