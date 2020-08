Hodonín se letos přesunul do skupiny D, takže budou v sezoně k vidění dvě zajímavá jižanská derby s Lanžhotem. Oba týmy přitom patří k adeptům na postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. Los přitom určil, že první vzájemný duel je na pořadu hned v prvním kole. Na lanžhotské půdě se hraje v neděli od 17 hodin.

Pro ambiciozní Hodonín je to těžký vstup do soutěžního rončíku. „Lanžhot je třpytivý tým. Má kvalitní kádr a ambice, čeká na nás velký oříšek. Naším cílem je postup, ale po našem přesunu do skupiny D máme opravdu silné soupeře,“ uvědomuje si hodonínský kouč Pavol Švantner.

Respekt k soupeři mají také rivalové z Lanžhota. „Hodonín je největší aspirant na postup spolu s juniorkou Zbrojovky. Spíš se chceme ubírat nastolenou cestou, tedy posouvat hráče do vyšších soutěží,“ raději zůstává skromnější lanžhotský trenér Jozef Dojčan.