Ještě o víkendu vedl Slovan v přípravném duelu s Hodonínem (Bzenec prohrál 1:3) Richard Hrotek, na začátku tohoto týdne se ale klubové vedení rozhodlo pro změnu. „S panem Hrotkem jsme se dohodli na konci spolupráce. V poslední době nebyla v kabině příliš dobrá atmosféra, chtěli jsme to nějak uklidnit. Na pozici trenéra jsme měli tři kandidáty, nakonec jsme se rozhodli pro Jiřího Dekaře, pro něhož mluví obrovské zkušenosti,“ uvedl předseda klubu Luboš Drozdy.

Odvolaný kouč připustil neshody v kabině, ale rázně odmítl, že by byl on jejich příčinou. „V kabině byly vztahové problémy mezi některými kluky, detailně bych to rozebírat nechtěl. To už ale trvalo delší dobu a vedení to nijak neřešilo. Já nemůžu vyhodit tři hráče, když jich mám dohromady třináct. S kým bychom potom hráli? Můj odchod neberu úplně v pohodě, ale to se ve sportu stává,“ prohlásil Richard Hrotek, jenž si teď dá od fotbalu pauzu. „Měl jsem už i nějaké nabídky, ale chci se teď víc věnovat rodině. A pokud zjistím, že mi fotbal nechybí, tak se do něj třeba už ani nevrátím,“ dodal nyní již bývalý kouč Slovanu Bzenec.

V klubu se nedávno udály i změny ve vedení, které přišly po květnové valné hromadě. Na pozici předsedy se z funkce jednatele posunul Luboš Drozdy, členy výkonného výboru jsou Tomáš Madaj, Jiří Dolan, Ondřej Okénka, Dušan Růžička a bývalý předseda Vojtěch Plevák, manažerem zůstává Libor Škodík. Významnou posilu klub získal k mládeži, novým trenérem dorostu a zároveň manažerem mládeže bude zkušený Josef Foltýn, jenž dříve působil například v Šardicích, Hodoníně či Břeclavi.

Aby změn nebylo málo, tak v Bzenci chystají také sloučení se sousedním Vracovem. „Tento projekt plánujeme už delší dobu, v tuto chvíli čekáme na schválení zastupitelstev obou obcí. Už máme vytvořený nějaký společný pracovní tým, ale ke sloučení klub by mělo dojít až od sezony 2022/23,“ prozradil Drozdy.

Pro nadcházející sezonu se ambice pro první mužstvo nemění, Bzenec by chtěl hrát v divizi důstojnou roli. „Myslím, že pro město se čtyřmi a půl tisíci obyvatel je divize dost vysoká soutěž, vyšší ambice nemáme. Chtěli bychom se ale pohybovat v horních patrech tabulky. Ještě uvidíme, jak se nám podaří doplnit kádr. Několik hráčů máme vyhlídnutých, potřebovali bychom posílit především ve středu zálohy. Věřím, že někoho seženeme, protože podle mě nabízíme nadstandardní podmínky, pokud jde o náš areál a vybavení,“ doplnil Luboš Drozdy.

Bzenečtí za sebou mají zatím dva přípravné zápasy. Teď už bývalý klub trenéra Dekaře z Veselí nad Moravou porazili 2:1, s divizním FK Hodonín prohráli 1:3. Tuto sobotu přivítají na domácím hřišti od půl jedenácté dopoledne celek Sparty Brno.