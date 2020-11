Hned od jeho fotbalových začátků bylo zřejmé, že by to mohl někam dotáhnout. „Michal měl určitě talent, ale zároveň byl taky hodně pracovitý, pořád na sobě makal. Obrovskou pílí ostatní kluky převyšoval. Měl výhodu, že manželka pracovala v klubu, takže už jako malý byl na hřišti pečený vařený,“ říká jeho otec František.

Brzy Michal přestoupil do sousedních Šardic, kde bylo Regionální středisko mládeže. „V Šardicích byly lepší podmínky, vedl to tam pan Foltýn, což byl velký fotbalový nadšenec. Michal tam přešel i do školy, aby to měl jednodušší s přejezdy na trénink. Z toho ale byla dost na nervy žena. Přece jen v Mutěnicích je pěkná škola, zatímco v Šardicích byla jen taková malinká. Snažili jsme se ale, aby Michal ani školu nezanedbával. Tedy hlavně manželka, já měl u kluků na starost spíš fotbal,“ směje se František Trávník.

Pro něj nastaly větší povinnosti po synově přestupu do Slovácka v šesté třídě. „Michal byl celkem samostatný, jezdil většinou do Uherského Hradiště vlakem. Já ho denně vozil brzo ráno na nádraží do Hodonína, vstávali jsme kolem šesté. On s tím ale neměl problém, nikdy neřekl, že se mu nechce. Tehdy jsem si začal myslet, že by z něj mohlo něco být, jestli mu tento přístup vydrží. Náročné to bylo o víkendech, kdy byly pořád nějaké turnaje a zápasy, kam jsem Michala vozil. Ale jezdil jsem, i když bych třeba nemusel, protože mě bavilo se na zápasy dívat,“ vzpomíná Trávník senior, který sám kopal v Mutěnicích kraj a během krátkého působení v Paresu Prušánky přičichl i k divizi.

Trávník junior se přes Slovácko a Jablonec dostal do pražské Sparty, kde momentálně působí. Pochopitelně za velké podpory celé rodiny. „Abych řekl pravdu, tak jsme byli dřív spíš slávisti – já i můj otec. Michal měl zase idoly spíš v zahraničí, jeho hlavním vzorem byl David Beckham, v pokojíčku měl tapety Manchesteru United. Zrovna nedávno jsme to rušili, bylo to takové nostalgické. Teď jsme ale všichni sparťani. K největším fanouškům patří babička a Michalův bratranec Jakub. Manželka vede Michalovi archív z fotek a rozhovorů v novinách. Vždycky po sezoně mu to sváže a je z toho taková malá kniha. Jednou to bude hodně zajímavé. Ono je to vlastně docela zajímavé už teď,“ dodává hrdý otec.