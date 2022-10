Uznávám, že každá země má svá specifika, a toleruji spoustu věcí, o nichž se říká, že k fotbalu patří. To, co se však stalo ve čtvrtečním utkání základní skupiny Evropské konferenční ligy mezi fotbalisty Slovácka a francouzským Nice, bylo za hranou.

Ve druhé půli přiletěl z domácího kotle na hostujícího brankáře Marcina Bulku kelímek s pivem, který polského gólmana zasáhl do ramene. I když se brankář okamžitě svalil na zem a nechal se ošetřit, utkání bez problémů dochytal.

Chování domácího fanouška ihned po zápase trenér Slovácka Martin Svědík odsoudil. „Do fotbalu tyto věci nepatří. Ten, kdo to udělal, by si měl uvědomit, že tyto prohřešky jsou velice trestané a pro klub to znamená obrovskou pokutu,“ řekl rozzlobeně kouč.

Svědík o incidentu: Naše fanoušky mám rád, ale tento by měl být potrestaný

Dá se očekávat, že situací se bude UEFA zabývat a Slovácko čeká trest.

Jen si představte, že klub, který hraje historicky poprvé a možná taky naposled základní skupinu evropských pohárů, bude muset odehrát třetí (zároveň i poslední) domácí duel v základní skupině před prázdnými tribunami.

Zamysleme se nad chováním na stadionu…