S favorizovaným Vyškovem odehráli hodonínští fotbalisté především v prvním poločase vyrovnanou partii, inkasovali až v poslední půlhodině.

„Pro nás to byla určitě další dobrá prověrka s kvalitním soupeřem. S prvním poločasem jsem byl spokojený, byli jsme soupeři vyrovnaným soupeřem a vytvořili si i nějaké šance. O poločase jsme prostřídali a pak už Vyškov přebral iniciativu a byl lepším týmem. I když první inkasovaný gól byl trochu smolný. Padl po střele z dálky, když náš brankář uklouznul. Výsledek ale nebyl až tak podstatný. Zápas určitě splnil účel, vyzkoušeli jsme si nějaké věci, něco nám to ukázalo,“ poznamenal k zápasu hodonínský kouč Pavol Švantner.

Ještě spokojenější byl jeho protějšek, bývaly vynikající stoper Jan Trousil. „Soupeř hrozil jen z rychlých protiútoků přes Urbančoka, ale vzadu naše obrana pracovala velmi dobře, takže jsme ho do větší šance nepustili. Jsem rád, že kluci při té tréninkové a zápasové zátěži odehráli celých devadesát minut v tempu a pohybu,“ pochvaloval si Trousil, který vyzkoušel i novou posilu Pavla Simra, zkušeného útočníka s prvoligovými zkušenostmi.

Hodonínští fotbalisté si přes léto moc dovolené neužijí, po koronapauze mají nabitý program. „V pátek hrajeme další přátelské utkání v Malženicích, které hrají třetí slovenskou ligu. Pak dáme klukům do středy volno, ale pak už pojedeme nepřetržitě až do začátku soutěžního ročníku,“ uvedl trenér Švantner, který by chtěl současný kádr mírně posílit. „Nikdo by neměl odejít, takže kádr kvalitu má. Přesto ještě řešíme posílení na dvou postech, abychom zvýšili konkurenci v týmu. Jasno by mělo být tak do dvou týdnů,“ doplnil Pavol Švantner.