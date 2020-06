Hodonín šel do zápasu po dlouhé herní přestávce, naopak Kroměříž nastoupila už ke svému šestému zápasu po nucené „koronapauze“. Přesto bylo utkání naprosto vyrovnané.

„Hráli jsme po dlouhé době a z plné přípravy, proto jsme šli do utkání s otazníkem. Trávník i soupeř byli kvalitní, takže jsme si to užili. Ze začátku jsme se trochu hledali, ale postupně jsme se domácím vyrovnali a chvílemi měli dokonce i převahu. Zápas rozhodla naše taktická chyba na konci první půli. Škoda, že jmse pak nevyužili některou z našich příležitostí, které jsme si vytvořili. Celkově to bylo ale dobré utkání, v němž jsme si opět dokázali, že můžeme hrát vyrovnaně s kvalitními soupeři,“ uvedl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Výkon hodonínského celku ocenil i domácí kouč Bronislav Červenka. „Hodonín má kvalitní tým složený ze zkušených hráčů i šikovných mladíků. Je to běhavý a otravný soupeř, který nám narušoval rozehrávku. Celkově to byl dobrý zápas. Výsledek podle mě koresponduje s tím, co se dělo na trávníku. Samozřejmě mělo padnout více gólů, zápas klidně mohl skončit 4:2, ale naše výhra je zasloužená,“ poznamenal Červenka.

Hodonín nastoupil i se třemi dorostenci, žádné velké posily jako před rokem či v zimě neplánuje. „Dali jsme šanci některým mladým hráčům, kteří ukázali perspektivu. Pokud na sobě budou dál pracovat, mohou se v budoucnu prosadit. Tým ještě chceme mírně doplnit, ale jen citlivě, protože nám zůstal pohromadě kvalitní kádr, který jsme vybudovali pro jaro,“ připomněl Švantner příchody řady zajímavých hráčů za poslední rok.

Další přípravné utkání sehrají hodonínští fotbalisté už v úterý, kdy hostí na domácím hlavním stadionu od půl šesté večer silné Blansko. V pátek je pak čeká od 17 hodin v Rohatci odveta s Kroměříží.