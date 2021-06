Hodonínští nastoupili po dlouhé „covidové“ pauze ke třetímu duelu. S Viktorii Otrokovice remizovali 3:3, Bzenec porazili 3:1. Velmi dobrou produktivitu potvrdili i ve Znojmě, kde vedli už po necelé půlhodině 4:0. „S výsledkem a herním projevem mužstva v prvním poločase můžeme být spokojeni. Byli jsme hodně efektivní, dokázali jsme trestat chyby domácích. O poločase jsme sestavu za stavu 4:0 prostřídali, šanci dostali i méně zkušení hráči. A na hře to bylo znát. Soupeř byl kvalitní, agresivní a ve druhé půli nás přehrával. Přesto jsme celkem odolávali a sami si také vytvořili nějaké šance. Celkově to byl výborný zápas,“ pochvaloval si trenér Pavol Švantner.

Střelecky se blýskl téměř dvoumetrový útočník Martin Holek, který do Hodonína přišel v zimě z druholigového Blanska. Do znojemské sítě se trefil celkem čtyřikrát! „Je to typický hroťák. Byl tam, kde má být. Všechny jeho góly nejsou krásné a padají třeba z dorážek, ale od toho tam je,“ dodal Švantner na adresu dvaatřicetiletého kanonýra, který to dříve zkoušel třeba i ve Slovácku nebo pražské Spartě.

Příští týden čeká hodonínské fotbalisty další kvalitní test, v pátek se představí v Kroměříži proti třetiligové Hanácké Slavii.