Opatovice – K odvetě si mužstva zaskočila na hřiště v Opatovicích. Na dané podmínky, po celý zápas pršelo a v závěru už i dost silně, se oba týmy prezentovaly kvalitním výkonem. Vyškovští především v prvním poločase, Hodoňáci hlavně v poslední půlhodince.

„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Dali jsme dva hezké góly a dostali jsme se do dalších čtyř pěti situací, které mohly skončit brankou. Ve druhém poločase už byla hra hodně ovlivněná těžkým terénem a silným deštěm. Hra přestávala mít nějaké parametry, co se týká kombinace. My jsme po odchodu Simra už nebyli tak schopní na hrotu udržet balón, ale po křídelních akcích jsme měli příležitosti, které mohly skončit gólem,“ shrnul zápas trenér Vyškovanů Jan Trousil.

V prvním poločase se jeho svěřenci dostávali do šancí především po centrech ze strany a sklepnutí míče pod sebe pro zakončující hráče. Po nich padly i oba góly. Výstavní akci před přestávkou předvedli David Němeček s Tomášem Langrem. „Ze čtyř hráčů soupeře si udělali slalomové tyčky a Němeček pak trefil spojnici tyče a břevna,“ chválil Trousil.



Po prostřídání a se zhoršujícím se terénem se hra víc rozkouskovala. Obě strany více nakopávaly dopředu dlouhé míče. Hodonín zjednodušil hru a dokázal využívat výškovou převahu, kterou získal hlavně po vystřídání Pavla Simra a Michala Klesy. Hosté začali vyhrávat souboje, dostávali se jednoduše před vyškovské velké vápno a předposlední minutě byli za snahu odměněni gólem střídajícího Radka Sasína.

„Gólu předcházela naše obrovská chyba v rozehrávce, ale za těch posledních dvacet třicet minut si Hodonín ten gól zasloužil. Celkově jsem spokojený. Další výhra a slušný výkon, takže jsem rád, že pokračujeme v trendu, který jsme si s kluky řekli,“ dodal trenér MFK.

Tradiční klub Moravskoslezské ligy ze Slovácka se loni propadl do divize a rád by se co nejrychleji vrátil do ligové společnosti. V letošním nedohraném ročníku skončil po podzimu na čtvrtém místě se ztrátou pěti bodů na vedoucí Kozlovice. I výkon v odvetě s Vyškovem naznačil, že bude o postup bojovat i v novém ročníku. Pomáhat mu v tom bude i vyškovský odchovanec Dominik Urbančok.

„Určitě máme na to, abychom hráli špici a třetí liga přece do Hodonína patří. Vyškov má teď samozřejmě silnější tým. Až mě to trošku překvapilo. Od mého odchodu se tým prakticky obměnil, znám už jen Němečka a Krejčího. Proti zápasům, které jsem proti Vyškovu hrál třeba za Znojmo nebo v jiných klubech, se mužstvo opravdu hodně zvedlo. Je vidět, že je to velmi dobře připravený tým,“ chválil soupeře hodonínský záložník.



„Pro nás to byla výborná prověrka s těžkým soupeřem, který dokázal využít naše chyby. Hlavně uprostřed hřiště nám to skřípalo, tam nás Vyškov přehrával. Má tam přece jen zkušenější hráče. Ale myslím si, že celkově jsme nebyli až tak odevzdaným soupeřem. I my jsme měli dobré momenty, bohužel nedokázali jsme je dotáhnout do branky. Máme mladé hráče, pořád zkoušíme a hledáme sestavu, mužstvo se tvoří. Přál jsem klukům ten čestný gól, protože výsledek 0:3 by byl dost krutý, i když soupeř tam měl víc šancí. Hlavně ve druhém poločase, tak od šedesáté minuty, jsme s nimi hráli vyrovnanou partii, ale fotbal se hraje na góly a ty dával Vyškov,“ komentoval výsledek trenér Hodonína Pavol Švantner.