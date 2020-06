Divizní fotbalisté Hodonína v přátelském utkání podlehli celku FK Blansko jednoznačně 0:4.

Hodonínští fotbalisté (na snímku v šedých dresech) vyzvou v pátek k odvetě třetiligovou Kroměříž. | Foto: Libor Kopl

Do Hodonína přijel silný soupeř. Blansko ovládlo nedohraný ročník MSFL a míří do druhé ligy, v kádru má řadu kvalitních hráčů s prvoligovými zkušenostmi. Navíc už je v úplně jiné fázi přípravy než Hodonín, pro který to byl teprve druhý zápas po „koronapauze“.