Postupové hodonínské plány utrpěli první malou trhlinu. V brněnské Bystrci dosavadní suverén divizní soutěže padl s B-týmem Zbrojovky, který tak zůstal po pěti kolech jediným neporaženým týmem. „Jsem samozřejmě zklamaný, ale i prohry k fotbalu patří. Soupeř byl kvalitní a vyhrál zaslouženě, protože byl efektivnější. My jsme mu to bohužel trochu usnadnili zbytečnými a naivními chybami. Byl to pro nás takový zápas blbec,“ uvedl k utkání hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonín měl trochu smůlu v tom, že na Brňany narazil zrovna v reprezentační pauze, kdy mělo druholigové áčko Zbrojovky volno. Do zápasu tak nastoupili třeba i čtyři hráči, kteří byli v nominaci k předchozímu duelu prvního týmu s Varnsdorfem. „Je pravda, že béčka mohou jeden týden postavit skoro druholigový tým a za týden nasadí mladíky, jejichž kvalita je úplně jinde. Hodně týmů proti tomu protestuje, ale musíme to brát tak, jak je to nastavené. To bych si musel sypat popel na hlavu, protože jsem dřív taky trénoval v Českých Budějovicích juniorku a občas si pomohl kluky z áčka. Teď proti nám třeba nastoupila zkušená stoperská dvojice Šural-Kryštůfek, bez nich bychom to měli asi jednodušší. Musím ale sportovně přiznat, že to bylo hlavně o našich chybách. Zápas nám bohužel nesedl,“ poznamenal Švantner.

Dosavadní nejslabší výkon v sezoně si hodonínští hráči vybrali v nevhodnou chvíli, právě proti největšímu konkurentovi v boji o postup do MSFL. „Je pravda, že Zbrojovka je asi nejvážnější adept na postup. Chtějí výš stejně jako my. Je ale odehráno jen pět kol, takže je příliš brzy na nějaké soudy. Nahoře může být víc týmů, už loni ukázali kvalitu například Žďár nad Sázavou nebo Havlíčkův Brod, zapomínat nesmíme ani na zkušený Lanžhot. My se musíme soustředit na sebe. Věřím, že máme natolik kvalitní a zkušený tým, že s ním jedna porážka nezamává. Musíme na ni rychle zapomenout a navázat na předchozí dobré výkony,“ dodal hodonínský kouč.

V příštím kole hostí jeho tým v neděli od 16 hodin celek Staré Říše.

Zbrojovka Brno B – FK Hodonín 3:1 (1:0)

Branky: 8. a 90. Zikl, 71. Sedlák – 86. Holek. ŽK: 75. Rogožan, 85. Purrini, 90. Šural – 61. Urbančok. Rozhodčí: Vlk, Svoboda, Hubený, Prokop. Diváci: 100.

Zbrojovka B: Floder – Konečný (90. Němec), Šural, Kryštůfek, Kosek, Kamenský, Sedlák (87. Yosi), Rogožan, Matula, Lacík (76. Purrini), Zikl.

Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Kyselka, Sukup (80. Pospíšil), Urbančok (67. Michna), Švantner, Bohun, Dunda, Galuška (86. Sasín), Holek.