Během krátké doby se utkali hned dvakrát. Před dvěma týdny v pohárovém duelu prohráli fotbalisté Sokola Lanžhot s FK Hodonín 1:2, nyní v prvním divizním utkání sezony podlehli stejnému soupeři 0:1.

Výhra favorita se ovšem vůbec nerodila lehce. Domácí Lanžhot měl dokonce mírnou optickou převahu a od 52. minuty i výhodu jednoho muže v poli po vyloučení Adama Dundy. „Už první poločas jsme odehráli velmi dobře a po vyloučení hostujícího hráče jsem věřil, že je jen otázkou času, kdy se nám podaří početní výhodu využít. Jenže paradoxně nám to nakonec spíš uškodilo. Klíčové byly dva momenty. Nejprve Královič nevyužil vekou šanci po signálu z rohu a pak jsme inkasoval po individuální chybě Miloty, který dával malou domů přesně na nohu soupeřova útočníka. Přitom do té doby byl možná nejlpším hráčem na hřišti. Pak už jsme byli trochu v křeči. Každý chtěl hrát všechno, nevyužívali jsme krajní prostory, už to z naší strany prostě nebylo dobré,“ zhodnotil zápas domácí kouč Jaroslav Hílek.

Hostům z Hodonína se vyplatila zodpovědná hra zezadu a trpělivé čekání na šanci, kterou nakonec využil Petr Bohun. „Už pohárové utkání v Lanžhotě bylo náročné, domácí mají velice kvalitní tým. Věděli jsme, že teď to bude ještě složitější, protože měli v sestavě další dva zkušené hráče (Tomáš Milota a Marko Totka – pozn. red.). A to se jen potvrdilo. Soupeř začal aktivněji, my jsme ale kontrolovali hru, první poločas byl podle mě vyrovnaný. A určitě to byl kvalitní fotbal nad rámec divize. Lanžhot měl možná mírnou optickou převahu, ale i my jsme měli šance, tu největší bohužel neproměnil Holek. Po trochu přísném vyloučení nás soupeř zatlačil, ale my jsme využili chybu domácí obrany. Pak tam byla i další okénka a paradoxně jsme mohli z nějakého brejku ještě vedení navýšit. Každopádně musím klukům za jejich přístup poděkovat, tři body z Lanžhota pro nás mají velikou cenu,“ pochvaloval si hodonínský trenér Pavol Švantner.

SKVĚLÁ KULISA

Na čem se všichni aktéři shodli, to byla skvělá divácká atmosféra. „Přišlo aso sedm set lidí a hnali nás dopředu. S tím můžeme být spokojení,“ kvitoval Hílek. „Takovou kulisu můžeme Lanžhotu jen závidět, diváci byli skvělí,“ uznal Švantner, jehož tým musí navíc po řádění tornáda na hodonínském stadionu odehrát podzimní mistrovské zápasy v Rohatci. Tn první už ve středu od 18 hodin v pohárovém duelu s Vyškovem.