Když dal v letní přípravě čtyři branky Znojmu, tak tvrdil, že tolik gólů nastřílel naposledy v juniorce. Teď v neděli čtyřikrát skóroval proti Staré Říši, předtím už v letošním ročníku Moravskoslezské Divize D zaznamenal dva hattricky se Startem Brno a Humpolcem. „Do každého zápasu jdu s tím, že chci dát gól. Dělám pro to vše i v tréninku a zatím se ta dřina vyplácí. Důležité ale samozřejmě je, jak hraje celé mužstvo,“ uvědomuje si hodonínský snajpr.

Přestože má bohaté zkušenosti ze druhé i první ligy, úroveň divize úplně nepodceňuje. „Neřekl bych, že je to o tolik horší soutěž. Ale jsou tady dost velké rozdíly. Některé zápasy jsou trochu slabší, ale třeba před týdnem proti Zbrojovce to byl super zápas. Ony se ale nedají podcenit ani ty zápasy proti papírově horším týmům. Když nedáte brzy gól a hrajete do plných, tak to není nic jednoduchého,“ upozorňuje na úskalí pozice favorita.

Zatím se zdá, že si to Hodonín o postup do MSFL rozdá s rezervou druholigové Zbrojovky. Holkův tým měl smůlu, že na svého rivala narazil právě v reprezentační pauze, kdy mohli Brňané využít víc hráčů ze širšího kádru áčka. „Je pravda, že proti nám hráli třeba zkušení stopeři Šural s Kryštůfkem, ale mně se proti takovým soupeřům hraje naopak asi líp. Dokážu se proti nim ještě víc vyhecovat. Problém byl v tom, že v tom zápase jsme hráli celkově špatně a neplnili, co jsme si řekli. Osobně s tím nemám problém, když za béčko nastupují i kluci ze áčka, kteří tam tolik nehrají. Pokud chceme postoupit, tak se na takové věci nemůžeme vymlouvat. Víc mě mrzí třeba to, když si přečtu, jaký průběh měl zápas Zbrojovky na Startu,“ naráží jedenatřicetiletý Holek na závěr sobotního derby, kdy hosté vstřelili vítězný gól na 2:1 v 95. minutě po dost sporné situaci.

Hlavním Holkovým cílem pro tuto sezonu je jednoznačně postup s Hodonínem do Moravskoslezské fotbalové ligy. Vzhledem k tomu, jak se ale zatím situace vyvíjí, tak možná začne pošilhávat i po titulu Krále střelců, což by pro něj nebyla úplná novinka. „Nejlepším střelcem jsem už byl ve čtvrté německé lize, kde jsem nastřílel osmadvacet gólů,“ vzpomíná téměř dvoumetrový kanonýr. Pokud si udrží současnou střeleckou formu, může svoje gólové maximum v této sezoně klidně překonat.