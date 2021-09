Mutěnice se po dvou remízách a třech prohrách konečně dočkaly první výhry v této sezoně. Ratíškovice už mají sice na svém kontě dvě výhry, ale o víkendu si připsaly už třetí prohru v řadě.

"Derby se mi tentokrát hodnotí mnohem lépe než před rokem, kdy se nám zápas nevydařil," připomněl mutěnický kouč Marcel Houška loňskou prohru 1:2. "Na zápas jsme se pečlivě chystali a hráčům musím poděkovat, že k utkání přistoupili impozantně. Splnili všechno, co jsme si řekli a k tomu přidali gólovou nadtsavbu," pochvaloval si trenér vítězného týmu.

Jeho protějšek Petr Zemánek zažíval při derby už tradičně smíšené pocity, protože jeho hráčská i trenérská kariéra je úzce spjatá s oběma kluby. Tentokrít však s výkonem svých svěřenců nemohl být příliš spokojený. "Domácí byli bojovnější, měli větší touhu po vítězství. My jsme v prvním poločase zahodili spoustu šancí, což bylo asi rozhodující. Místo toho šli do vedení domácí gólem do šatny po naší hrubé chybě. Dá se říct, že nás tento gól dost položil. Když se nám ve druhé půli konečně podařilo vstřelil kontaktní gól na 2:1, tak přišla naše další obrovská chyba," povzdechl si Zemánek.

FK Mutěnice - Baník Ratíškovice 3:1

Poločas: 1:0. Branky: 45. Čepil, 52. Bucňák, 67. Koštuřík - 66. Bábíček. ŽK: Holešinský, Bucňák - Marcián, Zemánek. Rozhodčí: Paulík - Pátek, Kulíšek. Diváci: 250.