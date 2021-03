Byl jste překvapený, že váš ratíškovický rival Petr Kotásek nakonec nekandidoval na post předsedy?

Občas člověk někde něco zaslechne, ale já to opravdu nečekal. Petr Kotásek vystoupil na valné hromadě s tím, že se po dvanácti letech rozhodl skončit hlavně kvůli rodině. Chce se víc věnovat svým vnoučatům. Tomu rozumím.

Jste spokojený se složením nového výkonného výboru na Hodonínsku?

Nejlépe znám trochu paradoxně dva členy, kteří jako jediní zůstali z bývalého výboru - Petra Blahu a Vojtěcha Bártka. Ty ostatní až tolik ne, ale určitě je dobře, že se zapojí nové tváře. Osobně jsem se složením nového výboru spokojený a věřím, že naše společná práce bude ku prospěchu fotbalu.

Už jste měli čas se společně sejít?

Měli jsme takovou malou poradu narychlo, hned po valné hromadě. Jen jsme si trochu naznačili naše názory a padaly také nějaké návrhy na obsazení postů u jednotlivých komisí.

Co budou vaše hlavní úkoly pro první týdny a měsíce?

Je toho víc, ale hlavně se do toho budeme muset nejprve trochu dostat, protože jsme ve výboru většinou prakticky nováčci. Já byl na svazu jen asi před dvanácti lety, kdy jsem měl na starost komisi rozhodčích. Malou výhodou pro nás je, že se momentálně nehrají soutěže, takže nejsme v takovém časovém presu.

Věříte, že se letošní sezona v nižších soutěžích dohraje?

To neví nikdo a my to ani neovlivníme. Osobně bych byl samozřejmě moc rád, kdyby se na jaře hrát začalo. Všem nám to strašně chybí. Byli bychom rádi, pokud by se podařilo odehrát alespoň polovinu soutěžního ročníku. Pokud ne, tak se budeme snažit co nejlépe připravit příští sezonu. Ta by snad už mohla proběhnout bez jakýchkoliv omezení.

Máte zprávy, že by covidové období ohrozilo některé kluby existenčně?

Takové informace naštěstí nemám. Ale je jasné, že například řada starších hráčů bude zvažovat, jestli se k fotbalu ještě vrátí.

Určitě sledujete i vývoj valných hromad v jiných okresech. Jak ho zatím hodnotíte?

Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Nikdo nemohl předpokládat, že budou ve výborech stoprocentně zastoupeni noví lidé. Hlavně v Čechách jsou ale dost velké změny, zatím to vypadá opravdu nadějně. Druhá věc je, jak se ke všemu postaví kluby.

Máte svého favorita na funkci předsedy Fotbalové asociace České republiky?

Na to zatím neumím odpovědět, protože oficiálně potvrdil svoji kandidaturu pouze Karel Poborský. Ale předpokládám, že na 99,9 procent se do toho zapojí ještě i někdo další.

Nedá mi to, abych se vás jako bývalého rozhodčího nezeptal na aktuálně nejsledovanější fotbalovou kauzu ohledně utkání Slavie ve skotském Glasgow. Jak jste to viděl vy?

Je pravda, že rozhodčí ten zápas moc nezvládl. Už v prvním poločase byl dost benevolentní a pouštěl tvrdou hru domácích. Možná by to fungovalo, kdyby hráli Skotové proti Angličanům, ti jsou na to zvyklí. Ale pro mě to bylo hodně za hranou, co Rangers předváděli. Bohužel to pak přineslo takové věci, které následovaly. Netuším, co přesně řekl Ondřej Kúdela, takže je těžké se k tomu vyjadřovat. Pokud by ale skutečně řekl to, co tvrdí druhá strana, tak by měl dostat přísný trest. UEFA dlouhodobě hodně bojuje proti rasismu, známe třeba řadu spotů, které doprovází utkání. Tady by proto asi postupovala tvrdě. Druhá věc je to, že Rangers se touto situací snaží zamaskovat všechno ostatní. Ať už to byla údajná bitka v tunelu nebo hrůzostrašný zákrok na brankáře Koláře. Po něm by klidně mohlo následovat trestní oznámení za úmyslné ublížení na zdraví. UEFA by měla řešit všechno a doufám, že rozhodne spravedlivě.