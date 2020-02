Tématem v kabině slováckého týmu nejsou ani rodinné vztahy bývalého obránce prvoligové Karviné či Teplic s trenérem, kterým je někdejší vynikající gólman a také otec krásky z Jihu Čech Pavol Švantner.

„Nějaké srandičky jsem nepostřehl. Oba to bereme profesionálně. Žádné vtípky neslýchám,“ tvrdí devětadvacetiletý zadák FK Hodonín, který dokáže rozdělit osobní život od toho pracovního. „Beru ho prostě jako trenéra.“

Ligové štace

Aby toho nebylo málo, působí na jihu Moravy také Švantnerův syn Patrik. Se švagrem si Dressler rozumí. „Máme spolu dobrý vztah. I na hřišti to jde vidět,“ myslí si odchovanec ostravského Baníku, který má za sebou ligové štace v Karviné a Teplicích, dříve hrával i za Viktorii Žižkov, Vlašim či Táborsko.

Po konci v Teplicích ovšem najednou zůstal bez angažmá, navíc byl po operaci kolena, takže nabídka z Hodonína mu přišla vhod. „Trenér o mě hodně stál. Dlouho jsme to rozebírali. Lákal mě i dřív, ale tehdy jsem upřednostnil jiné nabídky. Teď jsem rád, že jsem dostal možnost se tady rozehrát. Určitě jsem to nebral jako nouzovku,“ líčí.

Ambicióznímu celku ze Slovácka chce pomoct k návratu do třetí ligy. Co bude po sezoně, neřeší, ale návrat do profesionálního fotbalu nevylučuje. „Pořád mám vyšší ambice,“ přiznává.

Samý souboj

Ani divize ale není pro bývalého ligového stopera jednoduchá soutěž. „Samozřejmě rozdíl je znát. Hráči nejsou až tolik technicky vyspělí, na druhé straně je to samý souboj. Člověk si na to musí zvyknout,“ vykládá.

První liga mu samozřejmě schází. Hlavně v Karviné to bylo fajn. „Jelikož pocházím z Ostravy, byl jsem tam skoro doma. Rodiče se chodili dívat na každý zápas,“ vzpomíná.

Další velkou šanci dostal na severu Čech. Také v Teplicích prožil hezké časy. „Po angažmá na Žižkově jsem to bral jako krok vpřed. Díky Teplicím jsem se dostal do velkého fotbalu,“ uvědomuje si zpětně.

Baník má v srdci

Jako odchovanec Baníku ale má v srdci právě tento hrdý klub z Ostravy. „Když jsem doma a Baník hraje, jdu se podívat,“ říká.

Na stadion občas vezme i svoji partnerku, známou českou modelku Nikol Švantnerovou, která ale ve svém volnu navštěvuje i zápasy Hodonína. „Je pravda, že je pracovně hodně vytížená, hlavně o víkendech, ale jelikož tady působí i její táta s bráchou, motivuje jí to sem jezdit častěji,“ usmívá se Dressler, který přes týden žije v Hodoníně a o víkendech vyráží buď za rodiči nebo právě za přítelkyní do Prahy.

Sport, kterému mají oba vztah, je velkým tématem. „Nikol je z fotbalové rodiny. Táta chytával, brácha hraje, takže vyrůstala mezi fotbalisty,“ připomíná

Od spolupráce s tatínkem ho neodrazovala. „Byla s tím pohodě,“ usmívá se devětadvacetiletý obránce, který modelku poznal ještě při angažmá v Teplicích. „Tehdy chodila s bývalým partnerem, ale nedopadlo to a od té doby je spolu,“ říká.

Normální holka

Že chodí s vítězkou Česká miss pro rok 2015 vůbec neřeší. „Nikol je známá, pro mě je to ale obyčejná a normální holka, kterou mám rád. Korunku jsem jí z hlavy okamžitě sundal,“ prohlásil s úsměvem.

Ani s bulvárními novináři žádný problém nemá. „Nikdy jsem to nijak nevnímal. Maximálně se někde objevila naše společná fotka z akce, kde jsme ji doprovázel, ale jinak nic,“ uvedl.

Na společenské akce partneru doprovází rád. „Kdykoliv je možnost a mám volno, tak klidně jdu. Takto se podporujeme navzájem,“ dodává.