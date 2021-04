Kdy jste se rozhodl, že nebudete kandidovat na funkci předsedy?

Já byl rozhodnutý už od roku 2017, kdy jsem řekl, že je to moje poslední volební období. Trochu jsem teď ale doufal, že to po mně vezme Petr Blaha. To jsem otevřeně řekl i Tondovi Kordulovi. Petr mě trochu zklamal, že do toho nešel.

Jaké byly hlavní důvody toho, že jste se rozhodl na svazu skončit?

Dělal jsem to patnáct let a funkce předsedy je strašně náročná na čas. Kromě řešení problémů zastává taky reprezentativní a manažerskou funkci. Doma jsem slíbil, že se budu víc věnovat rodině. Už se těším, jak budu mít víc času na vnoučata.

Co se podle vás během vašeho působení na svazu nejvíc povedlo?

Myslím, že okres Hodonín je fotbalově v dobré kondici. Podařilo se nám to kolektivně řídit na nějaké úrovni. Těší mě, že jsme například na rozdíl od jiných okresů dokázali udržet soutěže dorostu. I když to není na nějaké velké plácání po zádech, protože pamatuji, že bývalo i 36 dorosteneckých týmů a teď jich máme deset, přičemž tři z nich jsou z okresu Břeclav.

Kdy jste prožíval ve funkci předsedy svazu nejtěžší chvilky?

Bylo to asi hned na začátku, kdy jsme řešili v okrese korupci a Kozojídky museli poslat o patro níž. Je zajímavé, že klubu to nakonec asi pomohlo. Teď hrají na špici I.B třídy.

Zůstanete dál u fotbalu v nějaké jiné pozici?

Už jsem dostal nějaké nabídky, převážně manažerské. Já teď chci ale hlavně odpočívat a věnovat se rodině. I když na fotbal samozřejmě nezanevřu. Mám v něm spoustu kamarádů, kterých si vážím. Fotbal budu dál sledovat, od toho ligového až po okresní.

Vzpomenete si ještě někdy na slavné tažení Baníku Ratíškovice až do finále národního poháru, kdy jste u toho byl jako předseda klubu?

Už jen za tu vzpomínku to určitě stálo, bylo to překrásné období. My jsme chtěli Baník původně posunout z divize do MSFL, vůbec jsme tehdy neuvažovali, že by se tady mohla někdy hrát druhá liga. Jenže se vytvořil tak kvalitní kádr, který nakonec stačil i na druhou ligu a v poháru dokázal postoupit až do finále. Velký kus práce tehdy odvedl trenér Palička. Zajímavé je, že my jsme ale nejdřív chtěli Vlastu Marečka, ale toho Zlín neuvolnil. Asi nejvíc mě těší, že sedm kluků z týmu pocházelo z Ratíškovic a blízkého okolí. A pak se o ně přetahovala ligová mužstva.