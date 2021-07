V předkole Mol Cupu se fotbalisté Lanžhota utkají s Hodonínem, který se kvůli tornádem poničenému stadionu vzdal pořadatelství. Výhodu domácí půdy však Lanžhotu kazí zraněná obrana.

Jaroslav Hílek (vpravo) se v poháru nejspíš objeví v pozici hrajícího kouče. | Foto: Jaroslav Kicl

Měl to být první ostrý start v roli trenéra v národním poháru, kvůli nečekaným komplikacím ale bývalý kapitán Lanžhotu Jaroslav Hílek pravděpodobně do sobotního zápasu nastoupí v jiné roli. „Do zápasu jdeme s lehkými rozpaky, jelikož se nám zranila prakticky celá obrana, která naši hru zdobila. Hodonín ale bereme jako silného soupeře, se kterým hrajeme vyrovnané zápasy, a do zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát,“ popisuje Hílek situaci před předkolem fotbalového Mol Cupu.