V dalším duelu na sebe narazily týmy Zweigeltrebe a Hráči Kopané, obě mužstva měla před vzájemným zápasem shodně tři body. Podle předpokladů byl k vidění velmi vyrovnaný zápas, který skončil těsným vítězstvím 3:2 pro Zweigeltrebe. "Zápas byl dramatický do samého konce. Rozhodující gól vstřelil v 56. minutě Lukáš Možíš, který dorazil odražený míč do prázdné brány. Zápasu by slušela remíza, ale Hráči kopané měli obrovskou smůlu, neproměnili vyložené šance. Navíc musím vyzdvihnout oba gólmany jak Jaromíra Měchuru, tak Libora Nikla. Chytali opravdu neskutečně," uznal šéf halové ligy.

Vrchol třetího kola byl souboj doposud neporažených Leseb a Kuků vopálených. "Patnáct minut byl k vidění naprosto vyrovnaný zápas, pak se Kukům zranil brankář Kůřil, což poznamenalo jejich výkon. Na druhou stranu musím uznat, že Lesby jsou nejlepší mančaft v soutěži. Vedly 5:0, pak chvilku přestaly hrát a soupeř se dostal třemi góly zpět do zápasu, ale v závěru si Lesby dalšími třemi vstřelenými brankami vítězství pohlídaly," ohlédl se Čada za vítězstvím 8:3 pro Lesby.

Po zápase byl kapitán vítězného celku Lukáš Podrazil nadmíru spokojený. "Narazily na sebe dva hodně dobré týmy, určitě to byla kvalitní podívaná. Nepřipravovali jsme se na soupeře nijak speciálně, chceme vyhrát každý zápas. Ale musím spoluhráče pochválit, na palubovce nechali všechno. Skvělými zákroky nás držel vynikající gólman Tomáš Kopecký," chválil kapitán Leseb svého brankáře.

V příštím kole narazí lídr tabulky na Young Boys. "Uvidíme, zda proti nám nastoupí Filip Žák. Dobře ho známe, někteří kluci s ním dokonce hráli, víme co dokáže. Ale nemůžeme se soustředit na jednoho hráče. Podle mě není v letošním ročníku ani jeden tým, který bychom mohli podcenit," dodal Podrazil, jenž hraje fotbal na Slovensku.

Halová liga Kyjov - 3. kolo

Beastie Boys - YOUNG BOYS 4:10 (0:4)

Góly: Weigel Roman 2x, Kuchař Dominik, Svoboda Jakub - Martoni David 3x, Žák Filip 2x, Brákora Ondřej 2x, Vaverka Martin, Gebhart Michal, Čížek Stanislav,

Hráči kopané - ZWEIGELTREBE 2:3 (2:1)

Góly: Šťastný Adam, Jáger Tibor - Koplík Lukáš, Bílý Tomáš, Možíš Lukáš

LESBY - Kuci vopálený 8:3 (4:0)

Góly: Pravda Jiří 3x, Janík Michal 2x, Janík Luboš, Jamný Jakub, Polách Radek - Červínek Jakub, Macek Tomáš, Pospíšil Kryštof

TABULKA

1. LESBY 23 - 12 9b.

2. ZWEIGELTREBE 18 - 18 6b.

3. KUCI VOPÁLENÝ 18 - 19 6b.

4. HRÁČI KOPANÉ 15 - 12 3b.

5. YOUNG BOYS 19 - 20 3b.

6. BEASTIE BOYS 16 - 28 0b.

STŘELCI

1. Možíš Lukáš - 8

2. Pravda Jiří - 7

3. Žák Filip - 5

PŘÍŠTÍ KOLO (SOBOTA 10.12. 2022)

15.00 Hráči kopané - Beastie Boys

16.15 Lesby - Young Boys

17.30 Kuci vopálený - Zweigeltrebe