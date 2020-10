Hned deset ze čtrnácti zástupců jihomoravských klubů a svazů chce změnu v čele asociace. „Stejně jako Dagmar Damková by měli odstoupit i ostatní členové Výkonného výboru FAČR, ve kterém jsou až na výjimky lidé loajální osobě Romana Berbra,“ prohlásil Petr Čejka, ředitel třetiligového Slovanu Rosice a člen Výkonného výboru Jihomoravského krajského fotbalového svazu.

K tomu hned přidává vysvětlení, proč v současném složení vedení asociace vidí příliš přívrženců Romana Berbra, jehož smetla aféra kolem ovlivňování rozhodčích a zmanipulování zápasů druhé a třetí ligy. „Zainteresovaní lidé vědí, že za zvolením Martina Malíka do funkce předsedy FAČR stála mimo jiné takzvaná RB tour, po které řada moravských funkcionářů vyměnila svůj hlas za různé funkce v asociaci, respektive výhody pro své kluby,“ objasnil Čejka.

Mezi nejvyššími představiteli českého fotbalu ovšem vidí i důvěryhodné osoby, například předsedu Řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala. „Ti, kteří jako Pavel Nezval neztratili důvěru fotbalové veřejnosti, by měli na své funkce v příštích volbách opět kandidovat. Mám problém i s osobou generálního sekretáře Jana Paulyho, který nahradil pro Romana Berbra nepohodlného Rudolfa Řepku,“ podotkl ředitel třetiligových Rosic.

Ovšem také na jižní Moravě se najdou činovníci, kteří by Malíka ve funkci podrželi. Přinejmenším do doby, než se objeví jeho možný nástupce. „Je hrozně jednoduché říct: Rezignuj, nebo tě odvoláme. Pokud by mělo dojít k tomu, po čem některé hlasy volají, máme v této chvíli nějakou osobnost? A se kterou je tahle možnost navíc vykomunikovaná? V tuto chvíli by se jen zvýšil chaos, který už je,“ upozornil předseda Jihomoravského krajského fotbalového svazu Vladimír Kristýn.

Z toho důvodu lze očekávat, že nynější předseda Malík dostane příležitost, aby dokázal, že to s očistou českého fotbalu myslí vážně. „Nejsem pro změnu v čele asociace v současné krizové situaci, Martin Malík by měl dokončit své volební období. Ve volbách pak ke změnám má dojít nejen v čele, ale i ve výkonných výborech,“ uvedl bývalý prvoligový fotbalista Jan Maroši, nynější předseda Okresního fotbalového svazu Brno-město.

Většina zástupců regionu se také vyslovila proti svolání mimořádné valné hromady. Shodují se rovněž v důvodu. „Dům se staví od základů, nikoli od střechy. Změny musejí začít na okresech, pak jsou na řadě kraje a výkonným výborem to končí. Proto soudíme, že předčasné konání volební valné hromady by nemělo valný význam,“ poznamenal majitel brněnské Zbrojovky Václav Bartoněk.

Řádná volební valná hromada se má uskutečnit až příští rok. Doba do jejího konání má patřit změnám v okresech a krajích. „Myslím, že není důležité, jestli to bude o nějaký měsíc dřív. Nejdříve musejí proběhnout valné hromady okresů a krajů,“ řekl za většinu delegátů František Stejskal, předseda Okresního fotbalového svazu Břeclav.

Valné hromady v okresech jsou naplánované od počátku ledna do poloviny února, po nich budou nejpozději do konce března na krajské úrovni. „Až pak následuje řádná valná hromada, vzhledem ke lhůtám počítám na konci května či na počátku června. Pokud se má něco změnit, musí změna nastat už v elementárních článcích, což jsou okresy, potom kraje. Valná hromada mi tak vychází nejdřív na období po nich,“ oznámil Kristýn.

Předseda Okresního fotbalového svazu Znojmo Milan Večeřa si představuje ještě dřívější termín. „Podle mě se budou všichni snažit, aby nové vedení bylo zvoleno do poloviny března. Očista musí nastat,“ vzkázal funkcionář.

Není totiž na místě s volební valnou hromadou Fotbalové asociace České republiky příliš otálet. „Jsem pro, aby se konala v co nejkratším termínu po volebních valných hromadách v okresech a krajích. Každopádně je potřeba připravit ji tak, aby do vedení FAČR byli zvoleni odpovídající kandidáti,“ sdělil Čejka.