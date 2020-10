Pandemie koronaviru výrazně hatí plány například diviznímu Hodonínu. Ten před rokem přivedl posily, s nimiž chtěl vybojovat postup zpět do Moravskoslezské fotbalové ligy. Na jaře mu to nebylo umožněno, protože sezona byla předčasně ukončena a v soutěžích zůstalo „status quo“. V nové sezoně si vedl Hodonín velmi dobře a po deseti odehraných zápasech byl v divizní tabulce těsně o bod druhý za Velkou Bíteší. Nyní však nikdo neví, co bude dál. Trenér Pavol Švantner se snaží brát nepříjemnou situaci s nadhledem. „Přerušení soutěže určitě mrzí mě i hráče a věřím, že také naše fanoušky, protože jsme na podzim hráli dobrý fotbal. Zdraví je však přednější. Situace ve společnosti je špatná a vyžaduje určitá opatření, která musíme akceptovat,“ uznává hodonínský kouč.

Jen o tři body zpět, ale s utkáním k dobru, je v divizní tabulce aktuálně třetí Sokol Lanžhot. „Všichni jsme samozřejmě smutní, že soutěž nepokračuje, protože máme sezonu dobře rozehranou. Ale abych byl upřímný, tak pro nás to načasování přišlo možná v pravý čas, protože těsně před přerušením jsme měli hodně zraněných hráčů a k tomu i nějaké pozitivní nálezy na Covid-19. Asi bychom měli problémy vůbec poskládat sestavu,“ vidí v nucené pauze i malé pozitivum asistent Přemysl Kovář.

Tragicky současnou situaci nevnímají ani v Krumvíři, který přitom prožíval asi nejlepší podzim v historii klubu. V tabulce krajského přeboru je po devíti odehraných zápasech druhý s dvoubodovým mankem na vedoucí Spartu Brno. „Doba je taková, jaká je. Musíme se nařízením podřídit a s celou situací se nějak vypořádat. Kluky to samozřejmě mrzí, chtěli dál vyhrávat. A nejde jen o první mužstvo, tréninky a zápasy budou chybět i mládeži. V kombinaci s tím, co se děje kolem osoby Romana Berbra, je to pro všechny takový smutný fotbalový podzim,“ připomíná další nepříjemnost trenér Michal Škrabko.

Vzhledem k tomu, že se zatím vůbec neví, kdy se budou moct týmy vrátit k normálnímu tréninku, tak je pro kluby složité, jak naplánovat další přípravu. „Chtěli jsme trénovat alespoň po skupinkách, ale ani to už se nedá. Kluci dostanou individuální plány, ale většina z nich je natolik zkušená, že sami vědí, co mají dělat, aby se udrželi v kondici. Uvidíme, kdy nám situace dovolí se scházet společně, ale asi to bude až po Novém roce,“ odhaduje Kovář.

Pokud se situace na jaře zlepší, tak by mohly být všechny soutěže odehrané v původním rozsahu. Bylo by však nejspíš nutné vedle víkendových zápasů vkládat další kola také do všedních dnů, což by mohl být problém v nižších soutěžích, kde mají hráči zaměstnání a ne vždy se mohou uvolnit. „U nás by to naštěstí nebyl takový problém, protože máme v soutěži jen čtrnáct týmů a na podzim jsme kvůli koronaviru žádné další zápasy neodkládali. Ale jinde by mohly nastat potíže, jestliže by měli hrávat v týdnu kluci, co chodí normálně do práce,“ uvažuje hodonínský gólman a zároveň kapitán týmu Martin Petráš.

Možné řešení nabízí Michal Škrabko. „Pokud by to situace ve společnosti dovolila, tak si myslím, že by se mohly soutěže rozjet klidně už někdy na přelomu ledna a února. Přípravné zápasy na umělé trávě by prostě nahradily mistráky. Vše by se tak v pohodě stihlo odehrát. Stejně bývá dlouhá zimní příprava pro hráče otravná,“ myslí si krumvířský kouč.