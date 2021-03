V devadesátých letech to byl na jižní Moravě velký hit. Dvoutisícová obec Prušánky chtěla proniknout mezi domácí fotbalovou elitu. Prezident klubu Jiří Paška sliboval výstavbu supermoderního stadionu za dvě miliardy korun s hledištěm pro 25 000 diváků a tenisový areál, který zastíní pražskou Štvanici. Ve vesnici chtěl vybudovat také lázeňské centrum.

Většina plánů zůstala jen na papíře, ale fotbalové cíle se alespoň ze začátku dařilo plnit. Pares suverénně vyhrál v sezoně 1994/95 divizi a postoupil do třetí ligy. „Rozpočet mě nezajímá, dám do fotbalu tolik peněz, kolik bude třeba,“ říkal tehdy Paška.

Do Prušánek dokázal ambiciozní majitel přilákat řadu známých jmen. Už v divizi tady působili bývalí ligoví hráči jako Grmela, Čuhel, Ollender, Kaizar nebo Gajger. „My jsme si to užívali. Zápasy jsme v pohodě vyhrávali, kvalitou jsme jasně převyšovali soupeře. A podmínky jsme měli hodně nadstandardní. Pamatuju si třeba, že jsme jeli s panem Paškou do Rakouska a v Pumě nakoupili asi za dva miliony. Měli jsme dresy jak Eintracht Frankfurt. Dostali jsme leasingová auta, stravovali se přímo na Paresu a když bylo burčákové období, tak jsme tam strávili i celý den. Byla to zábava. Dokud byly peníze,“ zdůraznil Ludevít Grmela, jenž patřil k oporám týmu.

Jenže peníze logicky došly. Problémy nastaly už po postupu z divize, Paška přesto angažoval například i slavného internacionála Iva Knoflíčka. „V Prušánkách měli velkolepý projekt, málem mluvili o evropských pohárech. Tak jsem se dal nachytat a se mnou řada dalších hráčů, například i bývalý československý reprezentant Bartolomej Juraško. Jenže pak podnikateli Paškovi došly peníze, dostal se do obrovských dluhů a bylo po slávě,“ litoval po letech šardický rodák.

Paška dlužil hráčům, ale i třeba Karviné za podstoupení divize. Proto svaz klubu nejprve odebral body a poté jej dokonce vyloučil ze soutěže. V té době už ale Prušánky stejně nastupovaly s dorostenci. "Ani si už nepamatuju, kolik zápasů jsme ve třetí lize odehráli. Ale hráči postupně odcházeli. Já byl z těch, co vydrželi celkem dlouho. Zbylo nás ale jen pár, s námi nastupovali většinou kluci z dorostu. Byli jsme taková sebranka. V té době už nám bylo jasné, že to směřuje do pekel, spíš už jsme si z toho dělali srandu. Už při postupu z divize dlužil Paška všem hráčům dost velké peníze. Tehdy nás nahnal na velkolepou oslavu postupu, kde se chtěl ukázat před celou vesnicí. Když spustil půlnoční ohňostroj, tak jsme tak jenom stáli a říkali si: to jsou ty naše peníze. Skončilo to špatně, ale celkově na to angažmá vzpomínám rád, dost jsme si užili," dodal Grmela.

Pro prušánecký fotbal však mělo Paškovo hospodaření neblahý vliv. V sezoně 1996/97 byl zařazen do I.A třídy, ale ani tu nakonec nedohrál a klub na několik let přerušil činnost. Tu obnovil v roce 2000 jako TJ Podlužan Prušánky a působil v okresní soutěži do roku 2018. Po malé pauze hraje aktuálně opět třetí třídu na Hodonínsku pod názvem SK Podlužan Prušánky.