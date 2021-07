Už patnáctý ročník fotbalového Memoriálu Ondřeje Voříška hostí o víkendu sportovní areál v Ratíškovicích.

Mladí fotbalisté se sejdou na Memoriálu Ondřeje Voříška už popatnácté. | Foto: Libor Kopl

Mezinárodní turnaj hráčů do šestnácti let společně pořádají kluby 1.FC Slovácko a FK Baník Ratíškovice. Je památkou na ratíškovického odchovance Ondřeje Voříška, který tragicky zahynul 13. srpna 2004. Traiční dorostenecký turnaj se vrací do letního fotbalového kalendáře po roční pauze, loni se neuskutečnil kvůli koronaviru.