PODÍVEJTE SE: Kuci vopálený a Lesby dál vítězí. Ambice má i nováček

Druhé kolo kyjovské halové ligy v malé kopané prozradilo, kdo bude v letošním ročníku favorit. Lesby i Kuci vopálený zůstávají jako jediné dva celky i nadále stoprocentní. "Říkal jsem, že to bude strašně vyrovnaný ročník, kde může každý porazit každého, ale už si to nemyslím. Už příští týden na sebe narazí dva nejsilnější celky turnaje, bude to vrchol základní části. Lesby a Kuci vopálený jsou opravdu dva nejlepší mančafty," řekl organizátor turnaje Miroslav Čada.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V sobotu se odehrálo druhé kolo kyjovské halové ligy. | Foto: facebook Halová liga Kyjov