Přitom právě na podobné situace se účastník krajského přeboru z Rousínova připravoval. Jejich plán však vzal rychle za své. „Zápas se hodnotí jen těžko. Chtěli jsme se vyvarovat brzkému inkasovanému gólu a to se nám nepovedlo. Právě naopak, do půl hodiny jsme dostali tři branky a soupeř do poločasu přidal i čtvrtý,“ smutnil pro klubový web rousínovský útočník Lukáš Obruča.