Pamětníci dubňanské kopané si jistě vybaví někdejšího kapitána a špílmachra místního Baníku Petra Vyškovského. Ten nyní ve svých šestasedmdesáti letech samozřejmě už míč neprohání, ale u fotbalu zůstal. Alespoň jako hlavní pořadatel a hlasatel při zápasech divizního FK Hodonín.

Petr Vyškovský je legendou dubňanského fotbalu. | Foto: Libor Kopl

Po ukončení aktivní činnosti několik týmů trénoval a vystřídal i různé funkcionářské pozici. A se svojí životní láskou se nedokázal rozloučit ani v důchodovém věku. "Dělám v Hodoníně hlavního pořadatele a před několika lety za mnou z vedení přišli, jestli bych nechtěl i hlásit. Nikdo jiný to nechtěl dělat, tak jsem to vzal. A dělám to rád. Člověk musí být ale do fotbalu trochu blázen," tvrdí se Vyškovský, který nikdy neměl problém s mluveným slovem, a tak ho ani přítomnost mikrofonu nezaskočila. "Je to trochu jako na svazácké schůzi. Občas se člověk zakoktá nebo splete, ale to se stane. Hlavně si to pak musí uvědomit," směje se.