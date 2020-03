Ratíškovice si připomenou slavné finále s Libercem

Už uplynulo skoro dvacet let od největšího úspěchu ratíškovického fotbalu. Na jaře roku 2000 se tehdy druholigový Baník senzačně probojoval do finále národního poháru, v němž podlehl 1:2 Slovanu Liberec. Právě tento významný okamžik si chtějí Ratíškovičtí letos připomenout v rámci oslav 90 let fotbalového klubu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kopl Libor