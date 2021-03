Až do finále domácího poháru dokráčeli v roce 2000 fotbalisté Baníku Ratíškovice. Byl to historický úspěch, který nejspíš zůstane nepřekonán.

Byla to parádní jízda. Na cestě do finále Poháru Českomoravského fotbalového svazu vyřadily Ratíškovice šest soupeřů. Mezi nimi byly i prvoligové Blšany a Drnovice, které právě v této sezoně skončily na třetí příčce nejvyšší soutěže! A také Viktoria Plzeň, která na jaře vybojovala návrat z druhé ligy mezi elitu. „Bylo to takové malé Nagano. Pro všechny to byl obrovský zážitek,“ prohlásil trenér Vlastimil Palička, jehož tým ve finále podlehl Liberci 1:2.

Ze čtyřtisícové obce vyrazilo k finálovému utkání na pražský Strahov deset autobusů s fanoušky Baníku. Na tribunách bylo necelých pět tisíc diváků, duel přenášela televize. Kdo si však myslel, že se borcům z Ratíškovic rozklepou kolena, ten se mýlil. „Většina z nás už tehdy měla něco odkopané. Pár nás bylo z Baníku Ostrava, další kluci z Olomouce. Strach jsme neměli, my jsme si to finále chtěli hlavně užít,“ řekl Richard Hrotek, autor jediného ratíškovického gólu ve finále. „Na ten gól si samozřejmě pamatuji. Byl můj typický hlavou po standardce, nohama mi to nikdy moc nešlo. Přestože jsme se ze začátku chvilku srovnávali s prvoligovým tempem, nakonec jsme nebyli daleko od remízy,“ dodal nynější kouč Slovanu Bzenec.

Za Baník tehdy hráli i tři odchovanci klubu – Pavel Toman, Michal Kordula a Petr Zemánek. Ten jako jediný nastoupil ve finále v základní sestavě. „Byla to pro nás velká věc. Přijeli jsme do Prahy z dědinky, kterou většina lidí do té doby vůbec neznala. I když jsme v prvních kolech vyhrávali, tak by mě nikdy nenapadlo, že dojdeme tak daleko. Nejraději vzpomínám na semifinále s Vítkovicemi. Bylo to v televizi, vyhráli jsme 3:0 a já dával dva góly,“ připomněl jeden z vrcholů své kariéry bývalý kanonýr, který je nyní trenér Baníku v krajském přeboru.

Dnes už není tajemství, že každý postup dokázali hráči Baníku řádně oslavit. „My jsme tehdy mívali oslavy po každém zápase. Jak jsme hráli naplno na hřišti, tak bývaly dost náročné i ty dohry. Teď už to můžu říct, ale tehdy by z toho trenéři asi radost neměli,“ přiznal Zemánek.

Kouč Palička přimhouřil oči pouze jednou, což bylo právě po legendárním finále na Strahově. „Předseda klubu Kotásek po zápase pozval celý tým. Trenér nechtěl, abychom se nějak zřídili, protože nás čekal ještě závěr druholigové soutěže. Jenže pan Kotásek řekl: Trenére dost! Já platím štamprle, kluci si to zaslouží,“ zavzpomínal Hrotek.

Nutno však dodat, že pohárová cesta Baníku nebyla zase tak úplně náhodná. Ratíškovice hrály v té době dobrý fotbal, o čemž svědčí i dvě třetí místa ve druholigové tabulce. „Tehdy se to sešlo nějak všechno dohromady. Byli jsme skvělá parta, měli jsme výborného trenéra, chodila na nás spousta lidí, dokonce i třítisícové návštěvy. A taky nám asi pomáhalo, že jsme nebyli pod žádným velkým tlakem,“ zamyslel se Zemánek nad kouzlem úspěchu tehdejšího Baníku.

Pohárová cesta Baníku: 1. kolo: TJ Dolní Němčí – Baník Ratíškovice 0:1 2. kolo: FC Elseremo Brumov – Baník Ratíškovice 0:1 3. kolo: Baník Ratíškovice – FC Drnovice 1:0 4. kolo: Baník Ratíškovice – Chmel Blšany 1:0 Čtvrtfinále: Viktoria Plzeň – Baník Ratíškovice 1:2 Semifinále: Baník Ratíškovice – FC Vítkovice 3:0 Finále (v Praze): Slovan Liberec – Baník Ratíškovice 2:1

Slavný postup do pohárového finále chtěli v Ratíškovicích po dvaceti letech připomenout loni v červnu při oslavách 90 let od založení klubu. Vyvrcholení celodenního programu mělo být utkání bývalých hráčů Baníku Ratíškovice a Slovanu Liberec. Jenže epidemická situace to nedovolila a akce musela být odložena na neurčito. „Je to škoda, mělo to být opravdu bombastické. Tým soupeře sestavoval internacionál Jiří Štajner a měl přijet třeba i Argentinec Lazzaro Liuni. Doufáme, že se podaří stejné hvězdy domluvit, až bude možné celou akci uspořádat,“ uvedl sekretář oddílu Jan Toman.