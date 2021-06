Ředitel fotbalistů Hodonína: Světla i střecha jsou pryč, pomáháme ale kamarádovi

/VIDEO/ Umělé osvětlení padlo k zemi, druhý stožár je nahnutý a na hřišti všude větve i plechy ze střechy. Takový pohled se naskytl v pátek ráno vedení fotbalového klubu v Hodoníně poté, co část jižní Moravy prošla zkázou. „Všechno je zlikvidované, což se nedá ani popsat, to se musí vidět. Bylo to jako ve filmu, totální katastrofa, kalamita, apokalypsa," líčí výkonný ředitel hodonínského klubu Marián Vasilko.

Fotbalový stadion v Hodoníně přišel o umělé osvětlení i střechu tribuny. | Foto: Václav Salač

Tornádo se zvedlo ve čtvrtek asi kolem sedmé večerní. Vasilko byl zrovna v Mikulčicích. „Zvedlo se kousek za obcí a razilo si cestu přes Lužice směrem na Hodonín. Mikulčice to zasáhlo hodně, celá železniční trať je zasypaná," říká. Čtvrteční bouře se přehnala i v hodonínské části Bažantnice, kde se nachází fotbalový stadion. „Celá část okolí fotbalového stadionu je zasypaná, všude jsou jehličnaté i listnaté stromy, baráky ani nejsou vidět, auta visí na stromech. To je strašné," popisuje následky přírodní katastrofy Vasilko. Bouře řádila i přímo na hřišti. „Na tribuně je asi půlka střechy pryč, plechy jsou rozlítané různě po trávníku, všude jsou větve," říká Vasilko. Dost poznamenané je i umělé hřiště. „Zadní i přední plot za umělkou a všechny ochranné sítě jsou zlikvidované. Jedno osvětlení je po smrti, druhé je nahnuté, takže se nejspíš bude muset také zlikvidovat," vypráví výkonný ředitel. Jemu se už ozývá řada klubů, které nabízejí pomoc. „Kontaktují nás kluby, kde máme známé, ať už Heršpice nebo i z okolí. Jenže ti mají stejné problémy jako my," uvědomuje si Vasilko. Malár o pekle v Hruškách: Bylo to jako v nějakém americkém filmu Přečíst článek › V pátek večer se vedení klubu sejde a vytvoří krizový plán. „Musíme postupně likvidovat škody, svoláme veškeré schopné mančafty, žáky od patnácti let a zorganizujeme brigády. Musíme to čistit sami, nemůžeme po nikom chtít, aby nám to udělal, protože každý má svých starostí dost," zdůrazňuje Vasilko. Přestože na fotbalovém hřišti je aktuálně kopa práce, vedení klubu včetně Vasilka pomáhá kamarádovi a zároveň trenérovi hodonínských brankářů Oldřichu Matůškovi. „Jde o neštěstí pro celou jeho rodinu, během pár sekund přišli o všechno," podotýká Vasilko. Matůšek má své vinařství. „Všechno je celé zbořené, komplet povysávané vinice. Prostě všechno je pryč, odvážíme už asi desátý kontejner. Je to smutný pohled," dodává Vasilko.