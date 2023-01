Hokejisté Hodonína (oranžovomodré dresy).Zdroj: Deník/Libor Kopl

SHK Hodonín (zánik tradičního klubu)

Šéfka hodonínských Drtičů Jana Gajošová ukončila v polovině května veškeré spekulace o tom, že by měly hrát druhou ligu dva hodonínské kluby. Práva na start v třetí nejvyšší soutěži převedla do Vyškova a modrooranžoví Drtiči zmizeli z hokejové mapy. „Není to unáhlené rozhodnutí, naopak jsem nad vším dlouho přemýšlela. Nakonec jsem usoudila, že nemá význam aby v tak malém městě, jako je Hodonín, dlouhodobě vedle sebe fungovaly dva oddíly. Tím, že druhý tým SHKM postoupil z kraje do druhé ligy, nebylo vlastně co řešit,“ zdůvodnila svůj krok Gajošová.

