V kádru má nejen zahraniční borce, ale také syna Patrika, který v ambiciózním týmu hostuje z druholigového Hradce Králové. Rodinný klan pak tvoří také obránce Patrik Dressler. Bývalý ligový stoper Teplic a Karviné je totiž partnerem Švantnerovy dcery Nikol, známé české modelky.

„Samozřejmě vnímám, že je to pro někoho zajímavé téma, ale já oba beru jako normální hráče, kteří patří mezi ty klíčové. Nic jim ale neodpouštím, netoleruji. Naopak, jsem na ně náročnější, tvrdší, protože vím, že mají na víc a že přišli z vyšší soutěže. Měli by být vůdčími osobnostmi týmu, což zatím splňují,“ prohlásil Pavol Švantner.

Syna Patrika vedl už kdysi v Českých Budějovicích, kde nejprve u ligového mančaftu vypomáhal jako asistent Františku Ciprovi a později i Luboši Urbanovi. „V dorostu tehdy patřil mezi nejlepší. Bylo to pro něj takové vyznamenání,“ říká Švantner starší, který potomka vzápětí koučoval v juniorce Dynama.

Vyšší soutěž

Loni v létě se pak znovu sešli v Hodoníně. „Nebyl jsem tomu nakloněný. Přišel s tím ředitel Vasilko. Patrikovi jsem přál vyšší soutěž. Nakonec jsem ho ale neodmítl, protože každý trenér v divizi chce mít takového hráče v mužstvu,“ uvedl někdejší ligový gólman Dukly nebo Vítkovic.

Situace u „zeťáka“ Patrika Dresslera byla poněkud jiná. „Patrik byl po zranění, angažmá tedy bere jako určitý restart. Počítáme s tím, že když dostane lepší nabídku, může nám utéct. Momentálně je ale tady a pomáhá nám s postupem do třetí ligy,“ prohlásil Pavol Švantner.

Ani jednomu z nich cestičku do vyšší soutěže neumetá. „Naopak, jsem na ně ještě tvrdší,“ zdůrazňuje. „Jsem ale rád, že je fotbal baví a že dělají všechno proto, aby se posunuli o kousek dál,“ přidává.

Pomáhá s dětmi

I když rodinní příslušníci společně sdílí jeden byt, většinou se potkávají až na stadionu. Zatímco hodonínský trenér přes den řeší i manažerské věci, jeho syn v klubu s Dresslerem pomáhá s malými dětmi ze školky. „Vždycky se ráno se rozejdeme a sejdeme se až na tréninku. Pořádně pokecáme až večer,“ přiznává Patrik Švantner.

Třiadvacetiletý útočník či záložník bere otce jako trenéra absolutně v klidu. „Pro mě to není nic nového, protože už jsem si to jednou zkusil v Českých Budějovicích. Samozřejmě vnímám větší zodpovědnost a tlak. Aby byla klidná domácnost, musím svoji výkonnost potvrzovat neustále,“ pronesl Švantner mladší.

Vtípky na toto téma dříve slýchával v kabině Dynama, v Hodoníně má klid. „Kluci v Budějovicích si z toho dělali větší srandu, ale nikdo to nemyslel nijak zle. Tady všichni viděli, že žádné výhody nemám. Spíš že když něco nefunguje nebo na tréninku někdo něco zapomene, první, kdo to odnese, jsem já,“ prohlásil.

Fotbalový magor

A že táta Švantner umí zakřičet, se ví. „Jsem fotbalový magor,“ přiznává s úsměvem. „Všechno strašně žeru. A je mi jedno, zda trénuji v první lize nebo teď v divizi. Fotbal mám rád, snažím se pro úspěch a daný cíl udělat maximum,“ pokračuje. „Mám výhodu v tom, že jsem prošel profesionálním klubem. Teď se tím snažím nakazit lidi v Hodoníně. Snažím se pomáhat nejen mužům, ale celému klubu, i mládeži,“ dodává Švantner.

O fotbale se se synem baví neustále. „Žádné jiné téma v autě ani neprobíráme,“ přiznává. Oba mají na nejpopulárnější sport stejný pohled. „Většinou se doplňujeme, ale občas se v nějakých názorech i rozejdeme,“ přiznává.

V posledních měsících se do hovorů přidává i Patrik Dressler. Odchovanec Baníku Ostrava, který chodí s Nikol Švantnerovou. „S Patrikem jsem vždycky vycházel. Pro Hodonín je super, že má v sestavě kluka s ligovými zkušenostmi. Je to fakt výborný fotbalista, vzadu je cítit. Jsem rád, že je tady,“ uvedl Patrik Švantner.

Kočovný život

V mužském hodonínském světe jim schází ženský prvek. „V tomto je to složitější, protože život sportovce je kočovný. A nezáleží na tom, zda jste hráč nebo trenér. Když jsem chytal v Bohemce, čtyři roky jsem dojížděl do Prahy. Naštěstí manželka je hodně tolerantní. Navíc dříve dělala ve Vítkovicích, kde jsme se poznali, atletiku, takže víc, co to obnáší a chápe to. Má to s námi složité, není to pro ni jednoduché,“ uvědomuje si Pavol Švantner.

Manželka za ním na jih Moravy dojíždí nepravidelně. Stejně jako dcera, která má v Hodoníně kromě táty a bratra také partnera. „Když Nikol vyhrála miss, tak někde řekla, že když odmalička trávila volný čas na stadionech, koho jiného by si měla najít než fotbalistu. Já jsem jí to rozmlouval, ale nějak to nedopadlo,“ usmívá se hrdý tatínek.

Velká fanynka

Patrik sestřiny nápadníky nikdy neřešil. To o fotbale se i doma několikrát pohádali. „Ví, co se děje. Je to fotbalový expert, na mě až moc velká fanynka,“ směje se. „I po zápase nám radí, zkritizuje,“ přidává.

Oba na stadionech vyrůstali. Trávili na nich své mládí. „Vždycky, když taťka chytával nebo trénoval, tak jsme si spolu kopali. Když jsem začínal hrávat, byla na každém mém zápase. Pak už to nestíhala, ale když může, vždycky přijede,“ říká.

Sestru v ochozech vždycky rád vidí. „Jsem radši, když tam je. Alespoň mám větší chuť se ukázat,“ culí se Patrik.