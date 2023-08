Jeden z nejaktivnějších celků na přestupovém poli byl brněnský Start, který postoupil do Moravskoslezské fotbalové ligy. S kabinou posledního vítěze divize D se však rozloučili bratři Robin a Patrik Demeterovi, kteří zamířili do Rakouska, další ostřílený hráč Tomáš Okleštěk přestoupil do Moravských Knínic.

Třetiligový nováček se vyzbrojil útočným duem s prvoligovými zkušenostmi. Z Líšně získal čtyřiadvacetiletého Martina Zikla, ze Zbrojovky pak nadějného Lukáše Rogožana, jenž ještě v minulé sezoně sbíral prvoligové starty. „Trošku mi ukápla slzička, protože Ziky byl jeden z mála, koho jsem tady měl od mého příchodu před čtyřmi roky. Náš cíl je, aby se rozehrál ve třetí lize. Věříme, že nám pak pomůže,“ uvedl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Zbrojovka Revival v okresním přeboru. Tým z Brněnska přivábil po postupu esa

Na novou výzvu se těší i o rok mladší Rogožan. „Pár minut jsem si zahrál v první lize, především jsem ale v dresu rezervy Zbrojovky hrál divizi. Jestli je pro mě přestup do třetí ligy posunem, nebo ne, nad tím nepřemýšlím. V novém klubu chci makat naplno a snažit se předvádět co nejlepší výkony,“ ujistil útočník.

S posílením kádru nezahálel ani druhý třetiligový nováček z Bohunic. Ten si z konkurenčního Startu vybral záložníka Ondřeje Doubravského. „Ondra je velmi inteligentní hráč a má hodně šikovnou levou nohu,“ představil bohunický trenér František Schneider posilu.

Léto změn v Bohunicích. O záchranu hrát nebudeme, věří trenér novice MSFL

Střelecky skvělou přípravu má za sebou nadějný kanonýr Erik Burac, který se vrátil ze třetiligového Hodonína do Lanžhota, s nímž pomýšlí na postup z divize. „Angažmá v Hodoníně mi určitě pomohlo, myslím, že se vracím do Lanžhota s většími zkušenostmi. Věřím, že se mi bude zase víc dařit,“ hlásil Burac při svém návratu.

Toho má v hodonínském dresu nahradit bývalý útočník prvoligové Karviné Erik Puchel. „Před začátkem přípravy mě oslovil trenér Švantner, který mě zná z karvinského dorostu. Jsem rád, že jsme se na všem rychle domluvili,“ řekl Puchel.

VIDEO: Burac hattrickem rozhodl o výhře Lanžhota. Bzenec v MOL Cupu končí

O klíčového hráče naopak přišli fotbalisté třetiligových Rosic, které opustila několikaletá stálice Tomáš Selinger. Dvaatřicetiletý autor sedmi branek z minulé sezony bude nově nosit dres Sparty Brno v krajském přeboru. „Tomáš patřil k naším nejlepším hráčům, ale rozhodl se pro změnu kvůli rodinným a pracovním důvodům,“ vysvětlil rosický lodivod Petr Čuhel.

Hráčské změny se nevyhnuly ani třetiligovému Blansku, které v letní přestávce přišlo o několik ofenzivních hráčů. Zkušenou posilu si vyhlédl celek z okresního města v brněnské Zbrojovce, z níž na trvalý přestup získal třiadvacetiletého Martina Sedláka. „U něj bylo hlavní, že ho znám už z dřívějška, kdy jsem ho trénoval v mládeži Zbrojovky. Do našeho stylu je to ta pravá posila, kterou jsme ani nemuseli zkoušet,“ nastínil blanenský kouč Jiří Vorlický.

Těžké loučení v Rosicích. Po konci opor čeká klub namáhavá obhajoba

Velký rozruch v divizním Bzenci způsobil ve volném přestupovém okně křídelník Robert Knotek, který nečekaně pláchl do MSK Břeclav. „Asi bych pochopil, kdyby se přesunul třeba do třetí ligy, ale trošku mě překvapilo, že jde do stejné soutěže. Každopádně nikoho nechci držet násilím, ani se to nevyplácí. Je to jeho rozhodnutí,“ mrzelo bzeneckého kormidelníka Vladimíra Bekera.

Vysněného přestupu se konečně dočkal i talentovaný záložník Richard Svoboda z Mutěnic. Dvacetiletého štírka v minulosti zkoušel Hodonín a v zimě i druholigová Líšeň, do vyšší soutěže se dostal až v létě, kdy si vybojoval místo v kádru divizního Lanžhota, kde se hned v prvním kole uvedl premiérovým gólem. „Všechny přípravné duely odehrál výborně, pro Lanžhot bude určitě posila,“ dodal lanžhotský stratég Jaroslav Hílek.