Přestože z přihlášených třiceti družstev přijelo do Milotic jen čtyřiadvacet, s úrovní turnaje byli spokojeni i samotní hráči. „Je to jejich první turnaj, který pořádají, musím to pochválit. Dobré, že je tady hodně týmů,“ pravil záložník třetiligového Hodonína Petr Bohun.

Dopoledne byly na programu zápasy základních skupin. Z šesti celků vzešly v každé skupině čtyři postupující.

Petr Bohun a Filip Mazuch hodnotí turnaj Hráčů kopané. | Video: Kryštof Neduchal

Po odpoledním losování tomboly následovaly vyřazovací boje, v nichž jako jediný tým nenašel přemožitele vítěz Los Rotopedos. Ten v semifinále porazil 5:2 celek Poborští, ve finále pak 3:0 Mercedes.

Cenu pro nejlepšío hráče převzal Radim Trbůšek z celku Mercedes, nejlepší střelec byl s osmi góly Filip Mazuch z Kuků Vopálených a nejlepším brankářem turnaje se stal David Fibingr z vítězného Los Rotopedos.

Celodenní program zakončila večerní zábava s DJ Adamem Reinerem.

Pořadatelé potvrdili, že plánují z turnaje udělat každoroční tradici. „Máme v plánu pokračovat. Vychytáme mouchy, zeptáme se ne reakce ostatních, určitě chceme navázat druhým ročníkem,“ dodal Novák.