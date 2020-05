Z Blanska přišel Urbančok na půlroční hostování, ale kvůli předčasnému ukončení soutěže stihl v novém dresu jen dva přípravné zápasy. „Je to škoda. Odtrénoval jsem asi tři týdny ze zimní přípravy a v klubu se mi líbilo. Trenér je super, mužstvo má na divizi velkou kvalitu. Měl jsem už předtím pozitivní reference od Davida Helíska, s nímž jsem hrával ve Znojmě, a všechno se potvrdilo,“ chválí atmosféru v novém působišti.

Otázkou je, jestli si v něm ale vůbec zahraje soutěžní duel. „Věřím, že ano. Předběžně jsme dohodnutí, že bych tady měl pokračovat. Do Hodonína jsem přišel s tím, že chci mužstvu pomoct k postupu. Na tom se nic nemění, i když se to bohužel o rok posunulo,“ říká ofenzivní hráč s druholigovými zkušenostmi, jenž by měl být pro tým trenéra Švantnera přínosem.

Stejně jako jeho spoluhráči se už nemůže dočkat, až si zase zahraje normální utkání. „Takhle dlouho jsem bez fotbalu ještě nebyl. Je to hrozné, úplně mě to rozčiluje. Nevím co budu dělat, až budu v důchodu. (smích) Od konce května bychom snad měli už mít nějaké přáteláky, abychom se do toho zase dostali. Už se na to strašně těším. A po takové dlouhé pauze snad budu rád i za náročnou letní přípravu,“ směje se Urbančok.