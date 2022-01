Podobně jako v Houslicích by Zenkl v podání herce Ivana Trojana neuspěl ani v Moravských Budějovicích na Třebíčsku, které bojují na špici okresního přeboru. „V klubu se nevážíme, protože každý druhý by váhu strhal,“ smál se nejlepší střelec soutěže Kamil Svoboda.

Jiní zase nepodléhají kontrole trenéra, ale spíš je hlídají jejich drahé polovičky. „Váhu mně dost pečlivě sleduje "skoromanželka". Letos budeme mít svatbu, tak nevím, jestli je to kvůli tomu,“ zamyslel se s úsměvem na tváři Zbyněk Dohnálek, jenž hraje III. třídu za Čejč na Hodonínsku.

Někteří hráči prostě mají rádi jídlo, dopřávají si a ještě k jejich smůle třeba hůř spalují. „Jsem typ, který se jen podívá na ledničku a hned má dvě kila navrch. Když mám volno, tak si v jídle dopřeji, ale s mírou, vím, co si mohu dovolit,“ poznamenal Jiří Chlup z Náměště nad Oslavou, účastníka krajského přeboru.

Problémy s kilogramy navíc často řeší i ligové hvězdy a především ty, které už mají profesionální dráhu za sebou. „Po kariéře jsem přibral šest kilo, teď vůbec váhu nesleduju a vyhodil jsem ji ženě do popelnice,“ vtipkoval útočník Petr Švancara, aktuálně hráč Vilémovic na Blanensku.

S přibývajícím věkem se podle všeho z osobní váhy strachují fotbalisté víc a víc. „Že bych svou váhu nějak sledoval, se říct nedá. Čím jsem ale starší, stoupám si na ni častěji,“ usmál se teprve šestadvacetiletý stoper druholigové Líšně Ondřej Ševčík.

A co se stane, když hráči váží po Vánocích víc, než by si jejich trenér představoval? Klubová pokladnička zachrochtá. „Dopředu jsem počítal s pokutami za vyšší váhu po Vánocích, většinou to bylo od jednoho do tří tisíc korun,“ prozradil Švancara, někdejší útočník Zbrojovky nebo Slovácka.

Nejen on jistě závidí skupině hráčů, kteří naopak dělají všechno pro to, aby přibrali. Jenže marně. „Ano, mně všichni říkají, že bych potřeboval pár kilo přibrat," dodal Miloš Prášil z divizní Bystřice nad Pernštejnem.

