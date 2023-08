Antonín Panenka, František Straka či Václav Koloušek přilákali spolu s dalšími hráči Sigi teamu 780 diváků v pátek do Bzence. Tam se konal již druhý ročník benefičního fotbalového utkání. „První ročník jsme zorgnizovali v roce 2019 a měl velký úspěch, proto jsme se rozhodli uspořádat další ročník. Třeba v budoucnu bude i třetí,“ řekl bzenecký předseda Luboš Drozdy.

Toho těší, že fotbalová benefice pomůže zdravotně postižené Adélce a Verunce. „Výtěžek putuje na dvě postižené holčičky, jsem nesmírně šťastný, že jsme tuto akci mohli už podruhé u nás uspořádat,“ netajil funkcionář.

Zaplněné ochozy bzeneckého stadionu bavili na trávníku bývalé prvoligové hvězdy, legendární rozhodčí Pavlín Jirků či vtipný komentátor Petr Švancara. „Je to parádní akce, přijely opravdu známé osobnosti, všichni si to moc užíváme. Nejvíc jsem se těšil na Marka Heinze, byl to můj velký vzor, sledoval jsem celou jeho kariéru,“ řekl domácí útočník Petr Kasala.

Ten pro exhibici posílil rezervní tým, který bývalým internacionálům statečně vzdoroval. „Dostal jsem nabídku, která se neodmítá. Navíc se pomalu chystám do béčka, potřebuju si se spoluhráči sednout,“ smál se kanonýr.

Proti němu v brance Sigi teamu nastoupil rodák ze sousedního Vracova Martin Lejsal. „Moc si to užívám, je tu nádherný trávník, vyšlo pěkné počasí. Myslím, že je tu spoustu lidí i z Vracova, který je se Bzencem vždycky v symbióze,“ těšilo bývalého gólmana Zbrojovky Brno.

Termín benefičního zápasu organizátoři spojili s tradiční Bzeneckou poutí. „Říkali jsme si, že když benefici spojíme se Bzeneckou poutí, přijde víc lidí. Navíc večer následoval koncert Vojty Dyka, který zahájil naši exhibici slavnostním výkopem,“ podotkl Drozdy.

Bzenecký předseda přiznal, že jej pojí dlouholeté přátelství s kapitánem Sigi teamu Horstem Sieglem. „Nejvíc jsem se těšil na kanonýra Horsta, jsem s ním blízkém kontaktu, scházíme se, píšeme si, těšil jsem se, až přijede zase do Bzence,“ uvedl.

Potěšil jej však i příjezd Antonína Panenky. „On je opravu legenda našeho fotbalu,“ zdůraznil Drozdy.

TJ Slovan Bzenec B – Sigi team 3:5

Branky Sigi teamu: Pospěch 2x, Koloušek, P. Siegl, Panenka z pen.

Rozhodčí: Pavlín Jirků – Pavel Bartoň, Zbyněk Vlčnovský.

Diváci: 780.