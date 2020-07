Zajíc po deseti letech opouští Slovácko. Míří do Baníku

Když v polovině roku 2008 jako žák šesté třídy přicházel z Velké nad Veličkou do Slovácka, asi málokdo tušil, že ze šikovného žáčka jednou vyroste žádaný ligový útočník. Tomáš Zajíc prožil v Uherském Hradišti rovných deset let, z poctivého dříče se stal cenění hráč, který v nejvyšší soutěži doposud nastřílel 26 branek. Více jich ve Slovácku dali jenom Libor Došek a Jiří Kowalík. Další góly už ale bude rodák ze Suchovských Mlýnů střílet v Baníku Ostrava, kam nyní míří. „Už se těším moc. Na fanoušky, nové prostředí, další výzvy,“ říká třiadvacetiletý fotbalista. „Ve Slovácku jsem byl fakt dlouho Už to chtělo změnu,“ přidává.

Tomáš Zajíc byl v posledních sezonách oporou Slovácka. | Foto: ČTK