Potřebujeme dvě rychlá těsta. Základem obou je:

150 g změklého másla

190 g cukru krupice

4 vejce

100 ml mléka

280 g polohrubé mouky

špetka soli

½ prášku do pečiva. Do prvního těsta přidáme navíc červené potravinářské barvivo.

Postup: Zapneme troubu na 170 °C a připravíme červené těsto. Oddělíme žloutky od bílků a bílky vyšleháme se špetkou soli do tuha. V jiné misce vyšleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme změklé máslo, mléko, opět zašleháme a poté postupně zašleháme i mouku smíchanou s kypřícím práškem. Do směsi přidáme také potravinářské barvivo, až do požadované sytosti zabarvení. Nakonec po částech vmícháme ušlehaný sníh.

Formu na chlebíček vymažeme máslem a vysypeme polohrubou moukou. Těsto nalijeme do formy, zarovnáme a pečeme ve vyhřáté formě na 170 °C cca 30 – 40 minut. Propečenost těsta ověříme zapíchnutím špejle do moučníku. Pokud ji vytáhneme bez ulpívajícího těsta, vyndáme moučník z trouby. Necháme 5 minut ve formě na sporáku, poté vyklopíme a necháme vychladnout na mřížce či dřevěném prkénku.

V orientu představuje symbol srdce intelekt a intuici, v západním světě zase cita lásku. V islámu znamená soustředění a duchovní život.

Po vychladnutí nakrájíme na plátky, zhruba o šířce vykrajovátka ve tvaru srdíčka, kterým z každého plátku získáme jedno srdíčko. (Odkroje nevyhazujte, dají se z nich vykouzlit prima skleničkové dezerty.) Zapneme troubu na 170 °C a připravíme si druhé těsto. Úplně stejně, jen bez barviva, případně můžeme ozvláštnit lžící citronové šťávy a lžičkou vanilkového extraktu. Čtvrtinu těsta naneseme na dno vymazané a vysypané formy na chlebíček a také na nejkratší strany.

Vykrájená srdíčka naskládáme těsně za sebe. Jakmile máme všechna srdíčka naskládána za sebou, zalijeme je zbytkem těsta. Těsto zarovnáme a pečeme stejně, dozlatova. Polijeme čokoládovou polevou a můžeme přizdobit lyofilizovanými malinami.





