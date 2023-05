Dokonalý čaj může přinést velkou pohodu. Na druhou stranu příprava dokonalého čaje není lehká a je potřeba se řídit jasnými pravidly, jejichž dodržení se vyplatí. Na přípravu dokonalého čaje je dobré mít dvě ingredience a několik předmětů. Co budete potřebovat?

Dopřát si šálek dokonalého čaje? Je jednou z možností, jak si zpříjemnit den. | Foto: Shutterstock

Pokud chcete dosáhnout dokonalosti, nevystačíte si jen s konvicí, jakýmkoliv hrnkem a vodou. Chce to toho trochu více. Jak radí autoři webu Jamie Oliver, k přípravě vlastního dokonalého šálku čaje budete potřebovat:

Sypaný čaj Zdroj: Shutterstock

Prázdný čajový sáček

Porcelánový hrnek

Teploměr

Čajovou konvici

Stopky (stačí ty na telefonu nebo hodinkách)

Čajovou pohodu

1 - Příprava vlastního čaje

V ideálním případě zapomeňte na běžný porcovaný čaj se štítkem na konci šňůrky. Lepší je sypaný. Sami si jej vložte do prázdného sáčku či sítka. A množství? Dvě čajové lžičky na jeden běžný hrnek budou tak akorát.

2 - Základem je i kvalitní voda

Ne každý má k dispozici výbornou vodu. Často v ní může být nějaká pachuť, může být vápenitá a podobně. Samozřejmě stále bude podle českých hygienických norem bez omezení pitná, ale na dokonalý šálek čaje může mít třeba příliš tvrdá voda negativní vliv.

Tři základní přípravy čaje:

Zdroj: Youtube

Proto je v případě potřeby lepší si vysoce kvalitní vodu koupit v lahvi. „A určitě vždy pro novou přípravu použijte vodu čerstvou. Takovou, která ještě varem neprošla,“ radí i specializovaný web Republic of Tea.

Mnozí se budou divit, ale do zřejmě žádného čaje nepatří úplně vroucí voda o teplotě 100 °C. „Pro většinu černých čajů je ideálních 96°C a zelených kolem 70°C,“ připomíná web Jamie Oliver. Ideální teploty vody lze dosáhnout pomocí lepší varné konvice s nastavitelnou teplotou, nebo lze použít teploměr a skleněnou varnou konvici. Pokud se navíc voda zbytečně moc převaří, z vody zmizí i kyslík a čaj bude mít i trochu kovovou pachuť.

Máte rádi hranolky? Dejte pozor, podle vědců mohou způsobit deprese

„Někoho může napadnout vodu ohřát v mikrovlnce, ale ani to není optimální. Voda se v ní totiž ohřívá rychle a nerovnoměrně, a pak v ní nemusí zůstat dostatek kyslíku, kvůli čemuž pak čaj opět nebude chutnat dokonale,“ uvedl web Republic od Tea.

Jaký čaj vám nejvíce chutná? Hlasujte v naší anketě pod článkem.

3 - Dbejte na dobu louhování

Většina kvalitních čajů má na svém obalu napsáno, jak dlouho mají v připravené vodě zůstat. Většinou jde o minuty, ale je rozdíl, zda jde o tři nebo deset minut. A je více než vhodné se tímto údajem řídit, jinak bude čaj zbytečně hořký či naopak vodnatý.

Proti všem myslitelným čajovým pravidlům je pak konzumovat čaj i se sáčkem v hrnku. „A určitě sáček do nápoje nevymačkávejte, tím se do něj uvolní hořké třísloviny,“ uvedl web Jamie Oliver.

Vědci zřejmě našli pramen mládí. Pro dlouhověkost musí mít lidé speciální gen

Důležité pak je, aby všechen čaj byl ponořen do vody, a neplaval na hladince, což se může stát právě při použití louhovacího sítka na čaj.

4 - Použijte porcelánový hrnek

Pokud jde o volbu materiálu hrnku, není co řešit. Vítězem je tradiční a po staletí osvědčený porcelán. Ten na rozdíl od keramiky není porézní a ponechá tak čaj déle teplý. Plecháček zase může zanechat kovovou pachuť, do plastu si pak už čaj nevaří snad nikdo. To už snad jedině sklo, ale to zase nebude tradiční.

„Hrnek před zalitím čaje doporučuji i předehřát, aby lépe udržel teplotu potřebnou k louhování,“ radí na oblíbeném čajovém blogu velká milovnice čaje Lu Ann Pannunzio. A také doporučuje během tohoto procesu čaj přikrýt, stačí podšálkem. „Jinak vám zbytečně společně s párou unikají éterické oleje,“ doplnila.

5 - Dochucení a klidná konzumace

V posledním kroku si už jen stačí čaj dochutit, pokud jej tak máte raději. I když opravdu kvalitní čaje cukr, citron, med či dokonce mléko obvykle nepotřebují. Natož třeba rum. Ale vůbec nejdůležitější je si se šálkem čaje v klidu sednout a nenechat se aspoň 15 minut ničím rušit.

Věděli jste, že …



V čaji je obsaženo asi 400 různých účinných látek? Jde hlavně o kofein, polyfenoly (taniny), flavanoly, flavonoidy, theofylin a theobromin (příbuzné kofeinu), tuk, vosky, saponiny, éterické oleje, karoten, vitaminy C, B1, B2, B5, B10, B12, E. K, enzymy, železité sloučeniny, draslík, vápník, sodík, železo a mnoho dalších.



Při použití 12,5 g průměrného čaje na 1 l vody bude šálek čaje o obsahu 200 ml obsahovat asi okolo 60 mg kofeinu, což je asi poloviční dávka než u standardní sedmigramové kávy.



Vonné těkavé látky tvoří pouze 0,01-0,05 % celkové hmotnosti čaje, přesto mají zásadní vliv na vůni a chuť. Ví se o asi 500 vonných látkách a asi 200 dalších, které se účastní na jeho chuti.



Zdroj: Darjeeling