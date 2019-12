Skoronice: Požár si vyžádal tři zraněné. Jeden bojuje o život

Skoronice – Krátce před půlnocí z pátku na sobotu se začaly do Skoronic sjíždět jednotky hasičů. Hořel tam totiž rodinný dům, a to hlavně pod střechou. Z místa požáru odvezli záchranáři tři zraněné do nemocnice. "Pravděpodobně se nadýchali kouře," informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Zasahující hasiči - ilustrační foto. | Foto: ČTK