Stravovací hříchy koček

Kočka je v mnoha domácnostech rovnocenným členem rodiny a spolu s lidmi se účastní všech radostí a rituálů, často i těch stravovacích. Většina věcí, které si dopřáváme my, však do kočičího jídelníčku nepatří. V přírodě jsou kočky ryzí masožravci a jejich trávicí systém je uzpůsoben ke zpracovávání živočišné potravy. Pokud už chcete kočce přilepšit, dejte jí kousek syrového masa nebo vnitřností, které by však měly být předtím alespoň tři dny zmrazené pro likvidaci případných parazitů. Rozhodně kočce nedávejte rýži, brambory a další sacharidové potraviny. Nebezpečné mohou být i kosti, zejména drůbeží, které se lámou na ostré odštěpky a mohou zvířeti poškodit střeva. Maso přímo z vašeho talíře zase může domácím šelmám škodit solí a kořením.

Pokud ve vaší domácnosti žije kromě kočky i pes, ujistěte se, že nedochází k pravidelné záměně misek. Psí krmivo je pro kočku příliš bohaté na sacharidy, kočičí krmivo pro psa zase příliš nabité bílkovinami. Pokud si domácí mazlíčci vymění jídlo jednou za čas, nikomu se nic nestane, ale nemělo by se to stát zvykem.

Mezi další kočkám zapovězené potraviny patří i některé ryby, například tuňák v konzervě. Obsahují totiž enzym zvaný thiamináza, který vyplavuje vitamin B1 z kočičího organismu. Jeho nedostatek pak může být příčinou zdravotních problémů. Negativní účinek lze eliminovat vařením. Kočce nedávejte ani syrový vaječný bílek. Obsahuje totiž enzym avidin, který snižuje absorpci biotinu (vitamin B), a to může vést k problémům s kůží a vypadávání srsti.

Krajně nevhodné jsou pro kočky jakékoli sladkosti. Cukr snadno vede k obezitě a má rovněž špatný vliv na stav kočičích zubů. Kakao a čokoláda jsou pro zvířata vysloveně toxické. Už malé množství způsobí neklid, zrychlenou srdeční činnost, nevolnost a další příznaky otravy. Tabulka hořké čokolády představuje smrtelnou dávku. Navzdory zažitému stereotypu nedávejte své kočce ani mléko. Kromě toho, že je kalorické a přispívá k obezitě, na laktózu kočičí organismus většinou reaguje průjmem. Výjimkou je specializované mléko pro kočky, bohaté na látky potřebné pro jejich bříško. Ani šunka, zejména vepřová, není pro vaše chlupáče zcela bezpečná. Je plná konzervačních látek a soli, které mají negativní vliv na funkci jater.

Jíte se svým psem z jednoho talíře? Nepochváli by vás ani psí psycholog, ani dietolog. Je třeba si uvědomit, že trávicí systém psa se od lidského v mnohém liší. Zdánlivě nevinné potraviny mohou pejskům způsobit nejen zdravotní problémy, ale v krajních případech i smrt. Přitom platí, že čím menší zvíře, tím větší nebezpečí otravy.

Čokoláda a kakao obsahují metylxantiny čili kofein a theobromin, které psy – stejně jako kočky – vážně ohrožují na životě. „Odhadovaná smrtelná dávka pro zdravého psa je přibližně 300 mg theobrominu na jeden kilogram váhy psa,“ uvádí Tomáš Haškovec z e-shopu SpokojenýPes.cz. „Pro představu, ve 100gramové tabulce hořké čokolády je asi 500 mg theobrominu. Obecně platí, že čím větší procento kakaa, tím hůř pro psí trávicí trakt.“

Pozor byste si měli dávat i na syrové brambory, cibuli, pažitku, česnek, mléčné výrobky, kávu, alkohol či koření včetně soli. Psím bříškům nedělají dobře ani potraviny s obsahem cukru, dokonce i hroznové víno či rozinky mohou vašeho pejska pořádně potrápit. V neposlední řadě se při krmení psa vyhněte kvasnicím a kynutému těstu, které mohou v psím žaludku bobtnat a způsobit i problémy s dýcháním. Ani za luštěniny vám psi nepoděkují. Budou po nich trpět nadýmáním, které je navíc u zvířat nebezpečnější kvůli riziku torze žaludku.

Pro člověka prospěšné avokádo je bohužel pro vašeho pejska rizikovou potravinou. Obsahuje totiž persin, který může ve velké koncentraci poškodit vaším čtyřnohým kamarádům srdce, plíce i ostatní orgány. Dobře neuděláte, ani když pejskům uvaříte kosti. Kost vařením mění strukturu a může psí trávicí trakt zcela ucpat, drůbeží kosti dokonce i vážně poranit. Je třeba myslet na to, že jakékoli potraviny tzv. od stolu nejsou pro pejsky vhodné. Pro jejich správnou výživu je ideální najít, který typ krmiva a značka vašemu pejskovi vyhovuje, a pokud to není nutné, neměnit mu ji.

Jak poznat, že vás pes snědl něco škodlivého?

- úporné zvracení, později průjem

- slabost a apatie, pes jakoby vrávorá a chůze je pomalá a nesouměrná

- nechuť k jídlu, odmítání potravy (i ten největší jedlík najednou pohrdá oblíbeným pamlskem)

- krvácení z tělních otvorů, krev ve stolici či v moči (u těžkých otrav jedem na krysy)

- křeče a bolesti

- ochablost svalů a neschopnost pohybu

- změna roztažení zorniček



Jak si dávat pozor na otrávené nástrahy?

Jelikož největší riziko otravy vašeho pejska číhá venku, je třeba používat náhubek. Pokud si nejste jistí, zda se v okolí vyskytují návnady na hlodavce či jiné nástrahy s obsahem jedovatých látek, je dobré mít zvíře na vodítku. I doma si dávejte pozor, abyste nenechali volně ležet nevhodné potraviny, které by pes mohl v nestřežený okamžik pozřít (obzvlášť pokud je to štěně, které ještě nemá zažité stravovací návyky). Nikdy nenechávejte cizí lidi, aby dávali psovi pamlsky, ideálně zvíře vycvičte, aby si od neznámých osob jídlo nebralo.



Co dělat při otravě u psa?

Nutné je okamžitě vyvolat zvracení – ideálně do dvaceti minut od pozření. „K tomuto účelu používám po lžičkách podávaný peroxid vodíku (2% dezinfekce), hořčice naředěná mlékem coby babský recept nikdy nefunguje. Po vyzvracení pak okamžitě jedu k veterinárnímu lékaři,“ radí Adriana Slezáková, profesionální cvičitelka psů. Pokud se vám podařilo vyvolat zvracení, podejte psovi černé uhlí, které vychytává toxické látky.



Na veterině je dalším postupem většinou infuze, která slouží k „propláchnutí“ organismu a rychlejšímu vyloučení toxinů z těla. U otrav rodenticidy se podávají vysoké dávky vitaminu K. Užívat se mohou také speciální gely, které na sebe navazují toxiny proniklé do střeva a zabraňují jejich dalšímu vstřebávání do těla.



Při jakémkoli podezření na otravu je nezbytné vyhledat veterinární pomoc. „V případě, že víme, co pes pozřel, je možné ověřit závadnost potraviny na toxikologii. Stejně tak je vhodné sdělit veterináři konkrétní přípravek či potravinu, kterou zvíře snědlo, případně vzít s sebou obal, aby se veterinář seznámil se složením,“ doplňuje Haškovec.