Jistě už jste někdy přemýšleli nad tím, jaké by to bylo, kdybyste dělali práci, do které byste se každý den probouzeli s pocitem, že jdete dělat to, co vás baví a co vám dává smysl. Většina lidí však vstává do práce s nechutí a nemůže se dočkat pátku, aby byl před nimi alespoň vymodlený víkend.